LIVE TEXT Bilanț actualizat al atacului din 2 iulie: 30 de morți după bombardamentul masiv al Rusiei asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1591

UPDATE 08:15 Bilanțul victimelor în urma atacului aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 2 iulie a crescut la 30 de morți. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), salvatorii au recuperat de sub dărâmături corpurile altor trei persoane.

În urma atacului, aproape 100 de persoane au fost rănite. Purtătorul de cuvânt al DSNS din Kiev, Pavlo Petrov, a declarat pentru Hromadske că, „după numărul victimelor ucise de Rusia, acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra Kievului”.

În noaptea de 2 iulie, forțele ruse au lansat un atac de amploare asupra capitalei Ucrainei, vizând cartierele Șevcenkivskîi, Holosiivskîi, Pecerskîi, Podilskîi, Sviatoșînskîi, Darnîțkîi și Obolonskîi.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Kievul a fost principala țintă a atacului, în cadrul căruia Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri. Atacul s-a remarcat prin folosirea simultană, din direcții diferite, a mai multor tipuri de mijloace de atac aerian. Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a interceptat 48 de rachete și 476 de drone.