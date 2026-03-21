LIVE TEXT Atac rusesc la Zaporijjea: doi oameni au fost uciși, printre răniți se numără și copii. Război în Ucraina, ziua 1487

UPDATE 12:49 Trupele ruse au atacat, în dimineața zilei de 21 martie, orașul Zaporijjea, distrugând o locuință particulară. Potrivit șefului administrației militare regionale, Ivan Fiodorov, atacul a fost lansat cu drone de tip kamikaz. Imaginile publicate arată că mai multe mașini și o casă au fost avariate.

În urma atacului, un bărbat și o femeie au murit, iar două fete de 15 și 11 ani au fost rănite. Alte două femei și doi bărbați au solicitat îngrijiri medicale.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a precizat că persoanele decedate erau soț și soție, iar fetele rănite sunt fiicele acestora. Copiii au fost transportați la spital.

În ultimele 24 de ore, alte patru persoane au fost rănite în regiunea Zaporijjea în urma atacurilor ruse.

UPDATE 10:10 În noaptea de 21 martie, deasupra mai multor regiuni ale Rusiei au fost semnalate sute de drone. Ministerul rus al Apărării a anunțat că, pe parcursul nopții, ar fi fost doborâte 263 de aparate fără pilot, însă nu au fost raportate victime.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat că, în urma atacului cu drone, au fost avariate și câteva locuințe din Saratov — geamurile fiind sparte parțial. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În orașul Engels din regiune, mai multe locuințe au geamurile sparte parțial. Nu au fost raportate victime. În orașul Engels este amplasat un aerodrom militar, considerat una dintre principalele baze ale aviației strategice ruse. De acolo decolează aeronavele folosite pentru atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

Pe canalele de Telegram au fost distribuite informații despre o posibilă avariere a unei rafinării din Samara, unde ar fi izbucnit și un incendiu.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorîșcev, a anunțat că șase drone au fost doborâte deasupra regiunii. La locurile unde au căzut fragmentele intervin echipele de urgență, iar victime nu au fost raportate.

Canalul de Telegram Astra scrie că locuitorii orașului Toliatti din regiunea Samara au auzit în timpul nopții mai multe explozii și au observat un incendiu. Pe baza imaginilor filmate de martori, focul ar fi izbucnit în zona a două întreprinderi chimice apropiate — „Toliattikauciuk” (produce cauciuc sintetic și componente chimice utilizate în fabricarea anvelopelor și a altor produse din cauciuc) și „KuibîșevAzot” (o companie chimică ce produce îngrășăminte azotate și materii prime chimice).

Regiunea Rostov din Rusia a fost, de asemenea, vizată de un atac masiv cu drone. Guvernatorul Iuri Sliusari a declarat că aproximativ 90 de drone au fost doborâte deasupra regiunii. Deocamdată, nu este clar dacă există victime sau pagube.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre capitală au fost doborâte.

De asemenea, explozii au fost raportate în Ufa, dar și în Crimeea anexată de Rusia.