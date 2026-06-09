LIVE TEXT Atac masiv asupra orașelor Ciuhuiiv și Harkiv: trei persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite, printre care și copii. Război în Ucraina, ziua 1567

UPDATE 08:43 În noaptea de 8 spre 9 iunie (începând cu ora 18:30 din 8 iunie), armata rusă a atacat Ucraina cu două rachete aeriene ghidate X-59/69 și cu 166 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 146 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale a două rachete aeriene ghidate și 17 drone de atac în 18 locații, precum și căderea resturilor (fragmente) în 8 locații.

UPDATE 08:20 Trupele ruse au lansat un atac asupra orașelor Ciuhuiiv și Harkiv. Trei persoane au murit, peste 20 au fost rănite, printre care și copii, au anunțat procurorii ucraineni.

În noaptea de 9 iunie, armata rusă a atacat regiunea Harkiv. Conform anchetei Procuraturii, forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Ciuhuiiv. Tipul rachetelor este în curs de stabilire. În urma atacului, au fost avariate clădiri de locuințe, mașini, garaje, magazine și alte obiective de infrastructură civilă. Au murit doi bărbați și o femeie însărcinată de 22 de ani. Alte șase persoane au fost rănite.

De asemenea, Rusia a atacat Harkiv cu drone de atac. Au fost înregistrate cel puțin opt lovituri în cartierul Șevčenkovskii al orașului. Au fost avariate blocuri de locuințe, un centru de afaceri, clădirea unei întreprinderi de utilități, spații de birouri, o cafenea, o biserică și zeci de mașini. Au fost rănite 16 persoane. Printre acestea se află un băiețel de puțin peste un an, precum și două fete de 11 și 16 ani. La copii a fost diagnosticată o reacție acută la stres. Printre răniți se află și o femeie însărcinată.

În cartierul Holodnogorsk, dronele au lovit teritoriul unei întreprinderi și al unui atelier de reparații. Au fost avariate clădiri de producție, echipamente și mijloace de transport. Nu au existat victime.