LIVE TEXT Armata ucraineană a recucerit aproximativ 100 de km² de teritoriu și a provocat Rusiei pierderi de peste un miliard de dolari. Război în Ucraina, ziua 1566

UPDATE 15:29 În luna mai, armata ucraineană a recucerit aproximativ 100 de kilometri pătrați de teritoriu. De la începutul anului, Forțele de Apărare ale Ucrainei au readus sub control peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. Declarația a fost făcută de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, în urma unei ședințe lunare de evaluare.

Potrivit acestuia, „în pofida presiunii constante exercitate de trupele ruse”, forțele ucrainene reușesc să mențină inițiativa pe anumite sectoare ale frontului. Totodată, situația de pe linia frontului „rămâne complicată și în continuă schimbare”, iar numărul confruntărilor armate „a crescut semnificativ”. Cele mai intense lupte se desfășoară în direcțiile Pokrovsk, Oleksandrivka și Huliaipole.

Sîrski a menționat că, pe lângă avansul înregistrat pe front, armata ucraineană a provocat în luna mai „pierderi importante” forțelor ruse și în zonele din spatele liniei frontului.

Potrivit acestuia, pe parcursul lunii mai au fost efectuate și atacuri cu arme cu rază lungă de acțiune asupra a 111 obiective strategice aflate pe teritoriul Federației Ruse. Au fost vizate inclusiv întreprinderi din industria militară rusă, dar și obiective energetice și de infrastructură care asigură necesitățile armatei ruse.

Comandamentul ucrainean estimează că aceste lovituri au provocat Rusiei pierderi economice directe și indirecte de aproximativ 1,06 miliarde de dolari.

UPDATE 13:32 Ucraina a primit luni, 8 iunie, cea de-a șaptea tranșă de asistență financiară din partea Uniunii Europene, în valoare de 2,8 miliarde de euro, în cadrul mecanismului Ukraine Facility. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, purtător de cuvânt pentru extindere, parteneriate internaționale și regiunea mediteraneană..

„Astăzi am alocat aproximativ 2,8 miliarde de euro Ucrainei în cadrul Ukraine Facility. Această finanțare va ajuta Ucraina să își acopere necesitățile bugetare și să asigure funcționarea instituțiilor statului, în timp ce continuă să se apere împotriva războiului de agresiune al Rusiei”, a declarat Mercier.

Aceasta este cea de-a șaptea tranșă acordată în cadrul programului Ukraine Facility. Mercier a amintit că, începând din martie 2024, sprijinul total oferit de Uniunea Europeană Ucrainei prin intermediul acestui mecanism a ajuns la 29,5 miliarde de euro.

„Plata efectuată astăzi este rezultatul implementării de către Ucraina a unor reforme în sectoare-cheie, inclusiv în domeniul finanțelor publice, justiției, energiei, agriculturii și digitalizării. Aceasta reflectă, totodată, progresele continue ale Ucrainei pe calea aderării la Uniunea Europeană”, a subliniat Guillaume Mercier.

UPDATE 12:35 Un avion de vânătoare francez Rafale a doborât luni, 8 iunie, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, țară membră NATO, venind dinspre Rusia. Este cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate înregistrate în regiunile aflate la frontiera estică a Europei, relatează agenția britanică de știri Reuters.

UPDATE 12:00 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, aflat într-o vizită oficială în Regatul Unit, a călătorit la Londra prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, deși, până în prezent, pentru majoritatea deplasărilor sale externe utiliza aeroportul din Rzeszów, Polonia. Detaliul a fost observată de publicația ucraineană European Pravda, care a urmărit traseul aeronavei prezidențiale pe platforma specializată FlightAware.

UPDATE 10:51 Patru persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk, au anunțat serviciile ucrainene de urgență. Potrivit autorităților, în seara zilei de 7 iunie și în cursul nopții spre 8 iunie, armata rusă a atacat de aproximativ 40 de ori patru raioane ale regiunii.

La Nikopol au izbucnit mai multe incendii. Au fost avariate case de locuit, o construcție auxiliară, un garaj și un automobil. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate ulterior la spital.

Atacuri au fost raportate și în raionul Sînelnîkove, precum și în orașele Dnipro și Pavlohrad. În urma acestora au fost avariate obiective de infrastructură, blocuri și case de locuit, o clădire de birouri, o cafenea și mai multe automobile.

UPDATE 10:35 Drone ucrainene au atacat în noaptea de 8 iunie un complex petrolier din Novorossiisk, Rusia. În urma loviturii, pe teritoriul depozitului de stocare a produselor petroliere „Șesharis” a izbucnit un incendiu.

Jurnaliștii de la Astra, care au analizat imaginile și înregistrările video publicate de martori, au concluzionat că incendiul s-a produs la platforma industrială „Grușovaia”, parte a complexului petrolier. Potrivit informațiilor din surse deschise, pe această platformă sunt amplasate 47 de rezervoare pentru combustibil, cu o capacitate totală de aproximativ 1,25 milioane de metri cubi.

Autoritățile din regiunea Krasnodar, citate de Hromadske, au confirmat că complexul petrolier din Novorossiisk este în flăcări, însă au spus că nu sunt victime.

UPDATE 10:30 Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a atacat teritoriul ucrainean în noaptea de 7 spre 8 iunie cu 155 de drone.

Potrivit armatei ucrainene, 124 de aparate de zbor fără pilot au fost doborâte sau neutralizate. Totodată, au fost înregistrate lovituri ale 20 de drone de atac în 17 locații.

UPDATE 8:58 Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Ucrainei au emis, pe 7 iunie, o declarație comună în care au stabilit cinci condiții care, în opinia lor, trebuie îndeplinite de Kiev și Moscova pentru a se ajunge la o soluționare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptată după vizita lui Zelenski la Londra. Acolo, liderul ucrainean a avut discuții bilaterale cu premierul britanic Keir Starmer și a participat la reuniuni în format E3 cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, relatează The Kyiv Independent.

Declarația adoptată la Londra, potrivit sursei citate, „reflectă în mare măsură conținutul unei scrisori deschise transmise cu câteva zile mai devreme de președintele ucrainean, Volodîmîr Zelenski, omologului său rus, Vladimir Putin, prin care propunea continuarea negocierilor directe de pace”.

Declarația enumeră cinci condiții „necesare pentru o pace justă și durabilă”. Prima dintre acestea este acceptarea de către Vladimir Putin a unui armistițiu „imediat și complet”. A doua prevede începerea negocierilor pe baza actualei linii de contact dintre forțele combatante, propunere care se regăsește și în scrisoarea deschisă a lui Zelenski.

„Cea de-a treia condiție stipulează că, după încetarea focului, Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide, asumate prin angajamente cu caracter juridic obligatoriu”, se arată în declarație. Totodată, liderii susțin crearea unei forțe multinaționale care să garanteze respectarea încetării focului.

A patra condiție vizează despăgubirea Ucrainei pentru pagubele provocate de Rusia pe durata războiului. Semnatarii documentului afirmă că activele rusești înghețate vor rămâne blocate până când Moscova va pune capăt războiului și va acorda compensații pentru prejudiciile cauzate.

Cea de-a cincea condiție prevede că interesele de securitate ale Europei trebuie protejate în cadrul oricărui acord de pace. Potrivit declarației, orice aspect al negocierilor care privește Uniunea Europeană sau NATO va necesita acordul Uniunii Europene și al statelor sale membre, respectiv al Alianței Nord-Atlantice și al statelor aliate.

Înaintea discuțiilor de la Londra, Zelenski a declarat că „Europa trebuie să fie inclusă în negocieri și să aibă o poziție puternică”. Totodată, președintele ucrainean urmează să se întâlnească pe 8 iunie și cu regele Marii Britanii, Charles al III-lea.