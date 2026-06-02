Israelul a lansat un atac asupra sudului Libanului după ce a renunțat la atacul asupra Beirutului

Israelul a continuat marți, 2 iunie, atacurile asupra sudului Libanului, intensificându-și campania împotriva Hezbollahului la o zi după ce președintele american Donald Trump i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu să nu atace Beirutul, capitala Libanui, pentru a evita o escaladare suplimentară a conflictului care durează de trei luni, scrie Reuters.

În urma intervenției lui Trump, guvernul libanez a declarat că Israelul se va abține de la a lansa atacuri asupra suburbiilor din sudul Beirutului controlate de Hezbollah, în timp ce gruparea va înceta atacurile împotriva Israelului.

Însă anunțul nu a reușit să liniștească mulți libanezi și nici să pună capăt conflictului mai amplu din sudul Libanului, pe care Netanyahu a promis că îl va continua. Zgomotul unei drone israeliene deasupra Beirutului a ținut locuitorii în stare de alertă marți.

Guvernul libanez a declarat că va încerca să extindă armistițiul în cadrul discuțiilor cu oficialii israelieni de la Washington, care au început marți, cele mai recente dintr-o serie de întâlniri față în față la care Beirut a participat în ciuda obiecțiilor Hezbollah.

Iranul a cerut un armistițiu în Liban ca parte a oricărui acord mai amplu cu SUA pentru a pune capăt războiului care durează de trei luni și care a început cu atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie.

În sud, atacurile aeriene și focul de artilerie israeliene au lovit o serie de localități din zonă, iar armata israeliană a ordonat locuitorilor orașului Nabatiyeh să părăsească zona înainte de lovituri.

Hezbollah a anunțat două operațiuni împotriva forțelor israeliene în sudul Libanului în primele ore ale zilei de marți, dar nu a menționat atacuri cu rachete transfrontaliere. Armata israeliană a declarat în cursul nopții că a interceptat două proiectile care treceau din Liban pe teritoriul israelian.

Dacă comunitățile din nordul Israelului ar fi atacate, armata israeliană ar evacua și ar lovi suburbiile din sudul Beirutului, a avertizat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, în declarații furnizate de biroul său.

„Testul acestei politici de protejare a comunităților noastre va fi simplu și va deveni clar în zilele următoare: fie atacurile asupra comunităților israeliene încetează, fie, dacă atacurile continuă și noi lovim Dahiyah în Beirut, această ecuație se va realiza”, a spus el.