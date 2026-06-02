27,2 milioane de lei în circa 10 zile: bilanțul cazurilor de escrocherie telefonice înregistrate în ultimele săptămâni

În perioada 20 mai – 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherie telefonice și 2 911 de tentative, anunță Poliția R. Moldova. Astfel, prejudiciul total pentru această perioadă a depășit suma de 27,2 milioane de lei.

Cele mai multe prejudicii, și anume 3,9 milioane de lei, au fost aduse în ziua de 28 mai. Aceasta este urmată de 21 mai – 3,8 milioane de lei – și 23 mai – 3,3 milioane de lei.

„Perioada 25–29 mai a reprezentat vârful activității infracționale, fiind înregistrate 2 050 tentative, ceea ce constituie peste 76% din totalul tentativelor raportate. Deși weekendul 24–25 mai a rămas activ, cu prejudicii de peste 5,5 milioane de lei, intervalul 31 mai – 1 iunie a înregistrat o scădere semnificativă, fiind raportate doar 8 cazuri și un prejudiciu de aproximativ 172 mii de lei”, menționează Poliția.

Cele mai frecvente scheme au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, Băncii Naționale a Moldovei, Poliției, SIS, companiilor de curierat.

Prin manipulare și inducere în eroare, victimele au fost determinate să:

efectueze transferuri bancare;

contracteze credite;

predea numerar unor pretinși curieri.

Zilele lucrătoare generează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, întrucât victimele au acces mai facil la servicii bancare și de creditare.