La Chișinău începe a VII-a ediție a Festivalului Industriilor Creative

La Chișinău, în perioada 3–7 iunie, va avea loc cea de-a șaptea ediție a Festivalului Industriilor Creative 2026. Timp de cinci zile, zeci de profesioniști, studenți și pasionați din industriile creative se vor reuni la Artcor și Mediacor, pentru un program intens de conferințe, workshopuri și experiențe culturale, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Culturii.



Cu genericul „Senses”, festivalul va reuni aproximativ 20 de speakeri internaționali și 50 de speakeri locali – designeri, animatori, specialiști în marketing și comunicare, muzicieni și manageri culturali din întreaga lume.

Agenda festivalului este structurată în conferințe tematice dedicate principalelor domenii ale industriilor creative, incluzând design de jocuri și animație, producție media, PR și comunicare, arte vizuale, un bootcamp dedicat muzicii, precum și o conferință dedicată politicilor publice necesare dezvoltării sustenabile a sectorului creativ.

În paralel cu programul de conferințe, mai multe spații creative vor găzdui activități conexe temei festivalului, de la lecții de artă, spectacole, până la ședințe de lectură în aer liber. Pe durata festivalului, vor fi disponibile o serie de expoziții speciale, printre care expoziția de postere originale semnate de Milton Glaser, găzduită la Muzeul Național de Artă al Moldovei, expoziția de kimonouri japoneze la Mediacor, precum și expoziția de fotografie semnată de Nicolas Wieërs, găzduită la Galeria Bunker.

În plus, în anumite puncte-cheie ale orașului, vor fi amplasate instalații urbane, invitând publicul să interacționeze direct cu spațiul urban și să experimenteze arta într-un mod imersiv și participativ.

Agenda completă a celor 5 zile de festival poate fi accesată aici.


