Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea noului premier al României, Florin Cîţu

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat marţi decretul prin care îl desemnează pe Florin Cîţu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, informează Administraţia Prezidenţială.

„Vreau să îi asigur pe români că îmi dau seama și știu perioada dificilă prin care trece România și vreau să le garantez că voi face tot ce este posibil pentru a avea o guvernare stabilă și de lungă durată. România trece, în această perioadă, printr-o criză dublă, una de sănătate și una economică. Este rolul acestei guvernări să treacă cât mai rapid România prin criza de sănătate, cu cât mai puține costuri pentru români și să reașezăm economia pe picioarele ei, sănătoasă”, a spus Florin Cîțu, potrivit Digi24.

„Vin în fața dumneavoastră cu o echipă de profesioniști. În același timp, fiecare minister și fiecare ministru va avea obiective clare din partea prim-ministrului, care vor fi monitorizate trimestrial. Mă voi asigura că aceste obiective vor fi duse la îndeplinire”, a mai spus el.

„Săptămâna trecută, după prima rundă de consultări, am spus că e încă nevoie de câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze și s-au cristalizat. O coaliţie formată din PNL, USR PLUS şi UDMR şi-a dovedit majoritatea în parlament. Astăzi, liderii coaliţiei s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de premier. Am decis să îl desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru”, a spus Iohannis.

Conform articolului 103 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţă comună.

Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.