Inundațiile din Himalaya, cu sute de decese și peste o mie de persoane dispărute: Ambasada R. Moldova în China solicită informații despre cetățeni moldoveni care s-ar fi putut afla în zona de risc

În contextul inundațiilor și alunecărilor de teren care au afectat regiunea Gyirong, situată în apropierea frontierei dintre Nepal și Regiunea Autonomă Tibet din Republica Populară Chineză, reprezentanții Ambasadei R. Moldova în China fac apel către cetățenii moldoveni aflați în zona de risc sau în localitățile învecinate să manifeste maximă prudență, să urmeze indicațiile autorităților locale și să contacteze Ambasada dacă au nevoie de asistență consulară.

Totodată, rudele cetățenilor moldoveni cu care s-a pierdut legătura sau care au fost declarați dispăruți și dați în căutare sunt rugate să informeze Ambasada Republicii Moldova, „oferind toate datele disponibile care ar putea contribui la identificarea și localizarea acestora”.

Orice persoană care deține informații despre cetățeni moldoveni aflați în regiunea afectată este rugată să le comunice misiunii diplomatice.

Telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în China, disponibil în regim 24/7 pentru accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații excepționale:

Tel: +86 138 1152 6117

La acest număr nu se efectuează programări și nu se oferă informații consulare cu caracter general.

Joi, echipele de salvare au căutat supraviețuitori în văile și pe versanții acoperiți de moloz din Nepal, în timp ce peste o mie de persoane erau încă date dispărute atât acolo, cât și în China vecină, după ce un val de gheață, noroi și pietre s-a prăbușit într-un râu de munte, provocând o inundație fulgerătoare catastrofală, scrie Reuters.

Autoritățile din Nepal au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori și pentru a arunca provizii de urgență către miile de persoane izolate în orașe și văi în urma dezastrului de miercuri, care a măturat o rută aglomerată de drumeți și pelerini, care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet.

Poliția a declarat că au murit 359 de persoane, zeci de cadavre fiind purtate de ape în câmpie, de unde au fost recuperate.