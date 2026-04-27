FOTO La Moscova ninge în aprilie: sute de arbori, doborâți peste mașini și linii electrice

La Moscova și în regiune a fost instituit cod portocaliu din cauza ninsorii, poleiului și vântului puternic. Au fost doborâți aproximativ 200 de arbori, fiind avariate automobile și linii electrice. În mai multe raioane ale regiunii Moscova sunt înregistrate deconectări de energie electrică. Meduza a publicat o selecție de fotografii care surprind atmosfera din capitala Rusiei.

Vremea s-a schimbat brusc în seara de 26 aprilie, iar până în dimineața zilei de luni, 27 aprilie, regiunea a fost acoperită de zăpadă. În capitala Federației Ruse a căzut aproximativ jumătate din norma lunară de precipitații. Potrivit prognozelor Centrul Hidrometeorologic al Rusiei, ninsoarea este așteptată să se intensifice spre seară, pe 27 aprilie.

Din cauza vremii nefavorabile, în Moscova și în regiunea din jur au fost doborâți aproximativ 200 de arbori, fiind avariate automobile și linii electrice. În mai multe raioane ale regiunii Moscova sunt înregistrate deconectări de energie electrică.

Totodată, în capitală au fost modificate traseele unor autobuze, iar circulația unor trenuri a fost suspendată temporar din cauza arborilor căzuți.

Pe timpul nopții, pe aeroportul „Vnukovo” au fost întârziate mai multe zboruri, iar trenurile care circulă spre Moscova înregistrează întârzieri de până la două ore și jumătate. Locuitorii din regiune semnalează, de asemenea, producerea mai multor accidente rutiere.

Imagini surprinse pe 27 aprilie, la Moscova: