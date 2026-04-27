DOC Inspector vamal, cu avere nejustificată de circa un milion de lei. Concluziile ANI și explicațiile funcționarului

Inspectorul din cadrul Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal, Ion Secrieru, a acumulat o avere „cu caracter nejustificat” de peste 933 de mii de lei, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pe 27 aprilie. Cazul urmează să fie transmis în instanță, iar averea nejustificată a familiei Secrieru – confiscată.

ANI a constatat existența unei „diferențe substanțiale între veniturile, cheltuielile și averea” deținută de funcționarul public cu statut special din cadrul Biroului vamal Centru, Ion Secrieru. Controlul a fost inițiat în urma unei sesizări și a vizat inclusiv membrii familiei funcționarului.

Inspectorii de integritate au analizat fluxurile financiare, inclusiv veniturile declarate, donațiile (inclusiv cadouri de la zile de naștere, cumetrie și nuntă, n.r.), împrumuturile, precum și cheltuielile pentru bunuri mobile și imobile, servicii și alte plăți. Potrivit actului de constatare, diferența totală stabilită pentru perioada 2018–2025 este de 933 de mii de lei, sumă calificată drept „avere cu caracter nejustificat”.

În iulie 2025, ANI a înregistrat răspunsul lui Secrieru la constatările autorității în care acesta a menționat că părinții săi au lucrat peste 20 de ani în Italia și ar fi acumulat „economii consistente”, iar calculele făcute de inspectorii de integritate sunt „rezultatul unei analize formal-contabile care nu reflectă situația patrimonială reală și nu respectă standardele de probă aplicabile în astfel de controale”.

În consecință, cauza urmează să fie transmisă în instanța de judecată competentă, pentru a se decide asupra confiscării averii nejustificate.

Totodată, după rămânerea definitivă a actului de constatare, funcționarul va fi eliberat de la Serviciul Vamal și nu va putea ocupa funcții publice sau de demnitate publică pentru o perioadă de trei ani, cu includerea în registrul persoanelor cu interdicție.

