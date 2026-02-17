Fostul ministru ucrainean al Energiei și Justiției, Herman Galușcenko, arestat pentru 60 de zile

Fostul ministru al Energiei și Justiției din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, în baza unei decizii pronunțate pe 17 februarie de Înalta Curte Anticorupție. Instanța a stabilit o cauțiune de 200 de milioane de grivne. Informația a fost relatată de o corespondentă a Hromadske din sala de judecată.

Procurorul a cerut arest preventiv cu o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro), însă judecătorii au decis o sumă mai mică. În cazul achitării cauțiunii, Galușcenko nu va avea voie să comunice cu martorii din dosar, va trebui să predea pașaportul pentru călătorii în străinătate și să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare, însă va evita șederea în penitenciar.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile. Întrebat de jurnaliști cum comentează suma stabilită, Galușcenko a declarat că este „nemulțumit”. „Pot strânge bani pentru avocați, ca să depună apelul”, a spus acesta, întrebat dacă intenționează să colecteze bani pentru achitarea cauțiunii.

Procurorul, care a solicitat pentru fostul ministru o cauțiune mai mare, a fost întrebat dacă va contesta decizia instanței. Acesta a răspuns: „Această chestiune urmează să fie decisă.”

Galușcenko a ocupat funcția de ministru al Energiei din 2021 până în 2025, iar în iulie 2025 a devenit ministru al Justiției.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat, pe 10 noiembrie 2025, o operațiune amplă, denumită „Midas”, privind o schemă de corupție în domeniul energetic. Ancheta arată că persoane implicate ar fi perceput sistematic „comisioane” de 10–15% din valoarea contractelor încheiate de „Energoatom”, iar contractorii plăteau pentru a evita blocarea plăților sau pierderea statutului de furnizor.

Potrivit anchetatorilor, banii erau spălați printr-un birou din Kiev ce aparținea familiei fostului deputat ucrainean, în prezent senator rus, Andrei Derkaci.

Procurorii susțin că printre coorganizatori s-ar fi numărat omul de afaceri Timur Mindici, considerat apropiat de președintele Volodîmir Zelenski. Conform Procuraturii Specializate Anticorupție, în 2025, Mindici ar fi avut influență asupra ministrului Herman Galușcenko, și asupra ministrului Apărării, Rustem Umerov.

Inițial, Galușcenko avea statut de martor în „dosarul Mindici”. Ulterior, a fost suspendat și apoi demis din funcția de ministru al Justiției, în care fusese numit cu puțin timp înainte.

La fel, în luna noiembrie a anului 2025, Andrii Ermak, șeful Cabinetului Prezidențial, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de NABU la sediul său.