Elon Musk părăsește administrația Trump: „Cred că am făcut destul”

Miliardarul Elon Musk pleacă de la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), părăsind administrația Trump, scrie Reuters, citat de HotNews. Surse familiarizate au declarat că plecarea sa a fost decisă „la nivel de conducere”.

Șeful Tesla a postat miercuri, 28 mai, pe platforma sa de socializare X un mesaj de mulțumire adresat președintelui Donald Trump, în contextul în care mandatul său de angajat special al DOGE se apropie de sfârșit. Mandatul de 130 de zile al lui Musk ca angajat special al administrației Trump urma să expire în jurul datei de 30 mai.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.