Donald Trump dă undă verde inițierii procesului de tranziție către administrația Joe Biden

La mai bine de două săptămâni de la anunţarea înfrângerii sale în alegerile prezidenţiale din SUA, Donald Trump a dat undă verde luni seară deschiderii procesului de tranziţie spre o administraţie condusă de Joe Biden, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut de Trump pe Twitter: „Spre binele țării noastre, recomand ca Emily (Murphy, coordonatoarea serviciului de la Casa Albă care se ocupă de tranziție – n.r.) și echipa ei să facă ceea ce trebuie făcut în privința inițierii protocoalelor și i-am spus echipei mele să facă același lucru”, a scris Donald Trump.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…