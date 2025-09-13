DOC Cetățenii R. Moldova pot aplica la programul de relocare în Rusia fără a cunoaște limba rusă. Decretul lui Putin

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care a modificat programul de relocare în Federația Rusă. În baza noilor prevederi, cetățenii R. Moldova, dar și cei din Ucraina, Belarus și Kazahstan, pot aplica la program fără a fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse. Actul este datat cu 8 septembrie.

Prin decretul semnat, Putin a modificat Programul de relocare voluntară a „compatrioților”, care funcționează în Rusia din 2006. Oficial, scopul programului este „de a sprijini etnicii ruși, rudele acestora și alte persoane care au rămas în afara Federației Ruse după destrămarea URSS să se mute cu trai permanent în Rusia și să se integreze în societate”.

Prin modificările operate, au fost extinse categoriile de persoane care pot participa la programul de relocare în calitate de repatriați, incluzând persoane născute şi anterior rezidente în autoproclamatele republici Donţeţk (DNR) şi Luhansk (LNR) din Ucraina, precum şi în regiunile ucrainene ocupate temporar, Zaporijjea şi Herson.

De asemenea, prin decretul prezidențial a fost extinsă lista cetățenilor scutiți de obligația de a demonstra cunoașterea limbii ruse la relocare. Măsura se aplică persoanelor care au avut anterior cetățenia Moldovei, Belarusului, Kazahstanului și Ucrainei.

0001202509080017 by Ziarul de Gardă

Cunoașterea limbii ruse poate fi dovedită și printr-o diplomă de învățământ superior, obținută după 1 septembrie 1991 la o filială din străinătate a unei universități ruse sau la o instituție de învățământ creată în comun de Rusia și un stat străin, cu condiția ca predarea să se fi desfășurat în limba rusă.