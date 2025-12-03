Deutsche Welle Germania aprobă noi pachete de arme americane pentru Ucraina

Germania și alte state NATO vor continua și anul viitor să achiziționeze pentru Ucraina arme și muniție americane în valoare de cel puțin un miliard de dolari pe lună, în condițiile lipsei de progrese în discuțiile cu Rusia, scrie Deutsche Welle.

Este vorba despre echipamente esențiale precum rachete de interceptare pentru sisteme de apărare antiaeriană, dar și sisteme ofensive, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la reuniunea miniștrilor de Externe ai Alianței, de la Bruxelles, estimând că în total ar putea fi necesare circa 15 miliarde de dolari.

Ministrul german de externe Johann Wadephul a anunțat, în marja discuțiilor, că Germania va pune la dispoziția Ucrainei circa 172 de milioane de euro pentru două noi pachete cu armament american, pregătite împreună cu Polonia, Norvegia și Țările de Jos. Această inițiativă se adaugă unui pachet deja finanțat, de 500 de milioane de dolari, contribuții care nu sunt însă contabilizate pentru 2026, fiind necesare pentru acoperirea nevoilor din acest an.

Donald Trump vrea ca aliații să plătească

Echipamentele militare americane vor fi achiziționate prin așa-numita inițiativă Purl, lansată în această vară pentru a răspunde solicitărilor președintelui SUA, Donald Trump, care consideră că SUA au suportat până acum o povară prea mare pentru a susține Ucraina. Trump dorește ca aliații să contribuie la finanțarea ajutorului militar suplimentar.

Inițiativa prevede ca muniția și armele produse în SUA să fie vândute aliaților europeni și Canadei, care apoi să le pună la dispoziția Ucrainei. „Purl” se referă la „Prioritised Ukraine Requirements List”, adică la „lista priorităților de necesități pentru Ucraina”.

Ministrul german de externe este pesimist

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat la reuniune că sprijinul acordat Ucrainei urmărește să-i ofere acesteia cea mai bună poziție militară posibilă în negocierile cu Rusia. El a salutat faptul că discuțiile au loc, dar a subliniat că Ucraina trebuie să rămână în cea mai puternică poziție posibilă, pentru a putea continua lupta împotriva forțelor ruse atât cât va fi necesar. Totodată, Rutte a atras atenția că deznodământul discuțiilor de pace continuă să fie incert.

Chiar şi mai neîncrezător s-a arătat șeful diplomației germane, Johann Wadephul, care a declarat că, în prezent, nu se observă nicio intenție serioasă din partea Rusiei de a intra într-un proces de negocieri. În atare situație, Germania este pregătită să continue sprijinul acordat Ucrainei, a dat asigurări politicianul creștin-democrat.

Reuniunea europeană, văduvită de prezența lui Marco Rubio

Ședința miniștrilor de Externe de la Bruxelles a fost umbrită de absența secretarului de stat american Marco Rubio, care a fost reprezentat de adjunctul său, Christopher Landau. Motivul concret al absenței nu a fost inițial comunicat, dar un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a menționat doar că ar fi nerealist să se plece de la premisa prezenței lui Rubio la fiecare întâlnire.

Domnul Rubio a participat deja la zeci de reuniuni cu aliații NATO, transmit oficialii de la Washington. Administrația americană precizează că, datorită conducerii puternice și vizionare a președintelui Donald Trump, alianța este deja complet „revitalizată”.

Totuși, faptul că un oficial de calibrul lui Rubio nu participă personal la o reuniune formală a miniștrilor de Externe din țările NATO este neobișnuit.

După apariția primelor zvonuri despre absența lui Rubio, Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt a NATO între 2010 și 2023, a scris pe rețeaua X că nu-și amintește nimic asemănător în istoria recentă.

Londra: Declarațiile lui Putin sunt „doar palavre de la Kremlin”

Guvernul britanic a luat în derâdere afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin privind pregătirea pentru război a țării sale. Declarațiile lui Putin de marți sunt „doar palavre de la Kremlin” și o altă formă de retorică susținând că Europa ar vrea să pornească un război, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului britanic. „Afirmația este pe cât de periculoasă, pe atât de falsă”.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 decembrie, că țara sa este pregătită să implice europenii în negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, însă aceștia trebuie să recunoască realitățile de pe câmpul de luptă. „Nu avem intenția să luptăm cu Europa, am spus asta de o sută de ori. Dar dacă Europa vrea să lupte și începe, atunci vom fi imediat pregătiți”, a afirmat el.

Vorbind în parlamentul Marii Britanii, premierul Keir Starmer a declarat: „Știm cu toții că Putin este agresorul. El nu dorește să se așeze la masa negocierilor și nu vrea să ajungă la o înțelegere”.

Rusia și SUA rămân în dezacord asupra chestiunilor teritoriale

Rusia și Statele Unite nu par să fi făcut progrese semnificative în căutarea unei soluții de stopare a războiului din Ucraina.

Ieri, președintele rus Vladimir Putin a discutat mai bine de cinci ore cu trimisul special american Steve Witkoff și cu ginerele președintelui SUA, Jared Kushner la Kremlin.

În vreme ce discuțiile de la Moscova nu au înregistrat niciun progres concret, statele membre ale UE au convenit la puțin timp după aceea asupra unui embargo privind importurile de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027.

Consilierul politic extern al lui Putin, Yuri Ușakov, a declarat că, după întrevedere, Rusia nu se află mai departe de pace dar nici mai aproape de soluționarea conflictului. „Mai este mult de muncă”, a spus el, subliniind că nu există încă un compromis în privința cedării de teritorii cerută de Rusia. Putin solicită controlul întregului Donbas, în estul Ucrainei, deși armata sa nu stăpânește toate zonele. Kievul respinge cedarea.

Ușakov a caracterizat discuțiile drept constructive, bogate în conținut și utile. S-a convenit ca linia de negociere să nu fie făcută publică. Negociatorii americani urmează să-l informeze mai întâi pe Trump despre rezultate și apoi să reia contactul cu Rusia.

De asemenea, nu s-a discutat despre contacte directe cu Ucraina, deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită la Dublin, a declarat că așteaptă rezultatele întâlnirii ruso-americane de la Moscova.

Potrivit lui Ușakov, Putin le-a transmis reprezentanților americani semnale prietenoase, dar și politice pentru Trump, fără a oferi detalii suplimentare. De asemenea, discuțiile s-au referit și la o posibilă reluare a cooperării economice între Rusia și SUA, Moscova fiind interesată de ridicarea sancțiunilor dure americane care afectează tot mai mult economia rusă.