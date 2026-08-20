LIVE TEXT Zelenski, după atacul masiv al Rusiei: „Fiecare rachetă suplimentară salvează viețile oamenilor noștri”. Război în Ucraina, ziua 1639

UPDATE 09:55 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că în urma atacului din această noapte, au murit 12 persoane, iar altele aproximativ 40 au fost rănite în Kiev. Totodată, acesta a afirmat că au fost lovite și ale regiuni, precum Odesa și Cernihiv.

„În capitală au fost avariate clădiri rezidențiale, inclusiv un bloc cu mai multe etaje, ale cărui etaje superioare au fost distruse, precum și un spital pentru copii și o școală. Operațiunile de salvare continuă. Până în acest moment, se știe că acest atac rusesc a luat viața a 12 persoane în Kiev, iar o persoană și-a pierdut viața în regiune. Condoleanțe tuturor rudelor și apropiaților. Alte aproximativ 40 de persoane au fost rănite. În regiunea Odesa, inamicul a atacat cu drone un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova, iar în regiunea Cernihiv – infrastructura de gaze. Le mulțumesc tuturor salvatorilor, medicilor, polițiștilor și angajaților serviciilor municipale care, încă din primele minute, îi ajută pe oameni”, a declarat Zelenski.

Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin.

„Din păcate, în timp ce Moscova investește în rachete balistice și în escaladare, nu există întotdeauna reacția necesară din partea lumii la asemenea atacuri. Iar atât timp cât Ucraina nu va dispune de suficiente sisteme antibalistice, Rusia nu se va gândi serios la pace. Facem tot posibilul pentru a asigura protecția necesară, iar în fiecare zi se lucrează la programul FREYJA. Însă, deocamdată, rachetele interceptoare pentru sistemele „Patriot” nu pot fi înlocuite și este nevoie de ele în fiecare zi. Fiecare rachetă suplimentară salvează viețile oamenilor noștri. Le mulțumesc tuturor celor care înțeleg acest lucru și care caută și găsesc posibilități de a ne ajuta”, a scris el.

UPDATE 08:45 Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului, la scurt timp după miezul nopții, pe 20 august, ucigând opt persoane și rănind cel puțin alte 33, transmite The Kyiv Independent.

Numeroase explozii succesive au fost raportate în mai multe zone ale orașului, începând imediat după miezul nopții. O nouă serie de explozii a avut loc la ora 6:17 dimineața, în timpul atacului care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore.

În raionul Solomianskîi, fragmente rezultate în urma atacului au căzut în apropierea unui bloc de locuințe cu cinci etaje, spărgând ferestrele și provocând un incendiu, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko. Un alt bloc de locuințe, cu nouă etaje, a fost avariat între etajele opt și nouă.

O clădire a unui spital pentru copii din același raion a fost, de asemenea, avariată. Ferestrele au fost sparte, iar mai multe automobile aflate pe teritoriul spitalului au luat foc.

Administrația Militară a orașului Kiev a raportat că au fost identificate cel puțin 12 locuri afectate de atac în raioanele Darnîțkîi, Sviatoșînskîi și Solomianskîi. Au fost raportate pagube la blocuri de locuințe, la o „instituție de învățământ” nespecificată, precum și la mai multe depozite.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, în timpul atacului, că rachete balistice se îndreptau spre capitală. De asemenea, au fost raportate rachete Zircon lansate de Rusia din regiunea Kursk, în direcția Kievului. Primarul Vitali Kliciko a raportat că cel puțin 14 dintre persoanele rănite în urma atacului au fost spitalizate.

În orașul Brovarî, situat în apropierea Kievului, un bărbat a fost ucis, iar altul a fost rănit în urma atacului.