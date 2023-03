Declarații de susținere a R. Moldova în plenul Parlamentului European: UE vizează un nou șir de sancțiuni pentru cei care vor să destabilizeze această țară

În sesiunea plenară a Parlamentului European care a avut loc marți, 14 martie, a fost dezbătută situația R. Moldova în contextul provocărilor și a crizelor suprapuse generate de situația geopolitică din regiune.

De la tribuna Parlamentului European au fost rostite mesaje de susținere a poporului și guvernării R. Moldova, dar și îndemnuri de a ajuta de urgență R. Moldova să facă față crizelor economice, energetice și de securitate.

Potrivit declarațiilor rostite de europarlamentari, de la începutul invaziei în Ucraina, „Rusia a făcut tot posibilul să destabilizeze situația” în R. Moldova care se confruntă cu „consecințele agresiunii brutale a Rusiei în Ucraina”. Potrivit celor declarate, UE vizează „un nou șir de sancțiuni pentru indivizii care vor să destabilizeze această țară”.

S-a făcut referire la faptul că Josep Borell, șeful diplomației UE, a propus, anterior, statelor membre să „mențină un nivel substanțial de asistență financiară către Moldova” și că experții UE sprijină Moldova în sfera securității cibernetice. „În luna iunie Moldova va găzdui al doilea summit al comunității politice europene. UE este solidară cu Moldova în aceste momente tulburi. Viitorul Moldovei și a cetățenilor ei este în UE”.

Mai jos sunt câteva dintre declarațiile europarlamentarilor.

Siegfried Mureșan: „Trebuie să integrăm R. Moldova în piața internă europeană”

„În interiorul granițelor UE este esențial să fim înconjurați de state care sunt sigure și stabile. R. Moldova este vecin al UE și vecin al Ucrainei. De aceea, R. Moldova pro-europeană este bună pentru cetățenii R. Moldova, dar este importantă și pentru UE, și pentru Ucraina. Știm că cetățenii R. Moldova doresc integrare europeană, știm că actualele autorități de la Chișinău își doresc integrare europeană. Știm și cine nu își dorește acest lucru.

Federația Rusă și oligarhii care au fost obișnuiți să controleze mediul de afaceri, scena politică și mass-media în R. Moldova în ultimii ani. De aceea, ce trebuie să facem? De îndată ce aceste nouă reforme sunt implementate, trebuie să începem negocierea de aderare la UE în cursul acestui an.

Trebuie să liberalizăm comerțul cu R. Moldova, pentru ca R. Moldova să poată exporta cât mai mult și să se poată dezvolta cât mai mult chiar înainte ca aderarea să fie posibilă.

Aderarea este un proces care va dura câțiva ani. Trebuie să integrăm R. Moldova în piața internă europeană – asta va aduce beneficii pentru oameni. Tot ce facem pentru Ucraina trebuie să facem și pentru R. Moldova în perioada următoare”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova.

„Parlamentul European va continua să rămână un susținător al reformelor din Moldova. În contextul geopolitic care s-a schimbat în urma invaziei Rusiei în Ucraina, eforturile Moldovei trebuie recunoscute.

O parte a teritoriului R. Moldova este sub ocupație rusă de mult timp. Ar fi iresponsabil și naiv să credem că Rusia se concentrează acum numai asupra Ucrainei.

Dimpotrivă, trebuie să ne concentrăm asupra întregii vecinătăți. Este foarte tulburător să vedem încercările de a destabiliza leadershipul politic din țară. Este un scenariu deja foarte cunoscut și folosit de oligarhi, corupți pro-Kremlin care își folosesc situația economică pentru a distrage Moldova de pe calea sa europeană. Avem de-a face cu un război hibrid, dezvoltat de Kremlin, pentru a distruge casa europeană. Apărătorii democrației sunt vecinii noștri și trebuie să-i sprijinim”, a punctat europarlamentarul.

Dragoș Tudorache: „Oligarhii moldoveni afiliați lui Putin conduc acum acest atac”

„Președinta Maia Sandu și cetățenii Moldovei au ales un drum, au ales un model de societate clădită pe reguli democratice, drepturi și libertăți individuale pe o economie deschisă. Acest model este în deplin contrast cu viziunea lui Putin despre cum funcționează o țară. În lumea lui Putin, există privilegiați și supuși. Există puterea brută ca singura sursă a adevărului și legitimității. În lumea lui Putin, oligarhii primesc acces la resurse, li se tolerează furtul și îmbogățirea pe spatele restului societății. Succesul modelului ales de Moldova și președinta Maia Sandu nu fac decât să nege Guvernul lui Putin. Despre asta este războiul din Ucraina. Și despre asta este atacul hibrid la care este supusă necontenit R. Moldova și conducerea sa politică.

Oligarhii moldoveni afiliați lui Putin conduc acum acest atac. Plătesc mercenari ai protestelor, manipulează opiniile celor vulnerabili.

Toate acestea pentru a sabota democrația și parcursul european pentru care moldovenii fac atâtea sacrificii. Noi, Parlamentul European trebuie să ne asigurăm că sprijinim Moldova în continuare. Dacă dl. Borell ar fi fost aici, i-aș fi cerut să adauge oligarhii Moldovei: Șor, Platon, Plahotniuc – în lista sancțiunilor UE”, a spus Europarlamentarul Dragoș Tudorache, Grupul Renew Europe.

Viola von Cramon-Taubadel: „UE sprijină poporul moldovean și Guvernul său prin vorbe și fapte”

„Manualul Kremlinului este previzibil. Dacă nu poți câștiga inimile oamenilor dintr-o țară vecină, amenință-i cu război, dacă eșuează șantajul, destabilizează țara din interior.

Complotul descoperit de Guvernul moldovean corespunde unui vechi truc al KGB-ului prin care ei orchestrau cum să dea jos un Guvern într-o țară democratică.

Prețurile ridicate la energie i-a afectat puternic pe moldoveni. UE sprijină poporul moldovean și Guvernul său prin fapte și vorbe. Pachetul financiar trebuie acompaniat și de alte măsuri. De exemplu, Roaming-ul, astfel încât moldovenii să se poată bucura de toate libertățile de care se bucură și ceilalți europeni cât se poate de repede”, a declarat Viola von Cramon-Taubadel.

Anna Fotyga: „Trebuie să deschidem negocierile cât de curând”

„În pofida dificultăților, în pofida provocărilor și a războiului hibrid, țara este condusă de curajoasa președintă, Maia Sandu, care se menține ferm pe calea integrării trans-atlantice. Instrumentarul menționat anterior este deja implementat de Federația Rusă pe teritoriul Moldovei. Trebuie să fim alături de societatea și autoritățile din Moldova, care sunt vecinii noștri și care încearcă cât pot de mult să se apropie de statutul de stat membru al UE.

Trebuie să-i ajutăm și să deschidem negocierile cât se poate de curând. Dacă se poate, chiar anul acesta aș dori să implementăm toate măsurile tehnice și financiare necesare pentru a ajuta această țară, inclusiv să trimitem o misiune civilă acolo”, a punctat Anna Fotyga.

Emmanuel Morel: „Trebuie să sprijinim Moldova și să consolidăm asistența macro-financiară”

„Este clar că Parlamentul European trebuie să-și acorde sprijinul complet Moldovei care se confruntă cu consecințele concrete ale războiului din Ucraina. Consecințele sunt, în primul rând, umanitare. Poporul moldovean a trebuit să primească zeci de mii de refugiați.

Consecințe politice, tulburări, demonstrații manipulate, încercări de destabilizare, amenințări din partea lui Lavrov care vede în Moldova „o următoare Ucraină”, declarații de la Tiraspol, o criză economică intensă cu un deficit de balanță comercială foarte mare, și o putere de cumpărare distrusă de factura la energie.

Trebuie să sprijinim Moldova, să susținem integritatea sa teritorială și să consolidăm asistența macro-financiară. Mă bucur că sunt grant-uri și subvenții. Cred că sunt prea multe credite. Când vedem situația cu care se confruntă poporul din Moldova, cred că nu trebuie să ne zgârcim. Trebuie să oferim, să sprijinim în totalitate un popor care este confruntat cu o criză foarte gravă”, a menționat Emmanuel Morel.

David McAllister: „Cursul Moldovei de a combate corupția și de a face reforme se dorește a fi subminat”

„În ultimele luni, Moldova a devenit ținta influenței ruse. Din ce în mai mult. Situația economică este tensionată, contextul economic este fragil. Moscova încearcă să destabilizeze Guvernul și recurge la șantaj energetic. Cursul Moldovei de a combate corupția și de a face reforme se dorește a fi subminat. Președinta Maia Sandu a reușit, în ciuda condițiilor dificile, să facă foarte multe reforme.

Iar statutul de țară candidat este promisiunea noastră pe termen lung pentru perspectiva europeană a R. Moldova.

UE trebuie și o va face, va continua să sprijine Guvernul de la Chișinău. E vorba de a stabiliza structurile statale, e vorba de a îmbunătăți contextul și cadrul economic, e vorba de a consolida statul în fața destabilizării ruse. Summit-ul comunității politice europene va avea loc la Chișinău în iunie și va fi o oportunitate pentru toți partenerii europeni să-și afirme sprijinul față de R. Moldova”, s spus David McAllister.

Carmen Avram: „Kremlinul se grăbește. Noi trebuie să fim mai rapizi decât el”

„Situația din R. Moldova e îngrijorătoare. Am văzut amprenta răului recent, când am fost la Chișinău, și o văd din ce în ce mai des la știri. Partenerul nostru are nevoie urgent de sprijin substanțial de la Bruxelles.

Sămânța conflictului este semănată în Moldova după tiparul binecunoscut. Se întețesc acțiunile de destabilizare, grupările pro-ruse se reactivează, înscenările din Transnistria sunt tot mai străvezii. Kremlinul se grăbește. Noi trebuie să fim mai rapizi decât el. Moldova trebuie ajutată să-și găsească echilibrul politic intern.

Respectul față de valorile europene nu are și nu poate avea culoare politică. În momente cruciale, când ai nevoie de toți aliații, a diviza învinuind nemeritat și ostracizând o parte din electoratul autentic pro-european, doar pentru că vine din opoziție de la stânga spectrului politic, e contra-productiv și poate deveni distructiv. Doar dacă îți ții prietenii aproape, îți poți alunga în irelevanță dușmanii. Pentru Moldova, sunt vitale acum și solidaritatea UE, și energia, și banii, și reformele, și toleranța. Împreună îi vor asigura supraviețuirea democrației și integrarea europeană pe care și-o dorește”, a punctat Carmen Avram.

Dacian Cioloș: „Pentru ca provocările lui Putin să nu aibă succes, EU trebuie să ajute R. Moldova să facă față crizelor prin care trece”

„Dragi colegi, sunteți oameni politici și știți ce provocări există chiar pe timp de pace și în țări prospere. Imaginați-vă că gestionați o țară de mici dimensiuni, aflată de zeci de ani sub influența Rusiei, care are o graniță cu Ucraina în război și soldați ruși aflați ilegal pe teritoriul său. Aș fi vrut să-l aud pe vicepreședintele Borell astăzi felicitând, împreună cu noi, atât pe președinta Maia Sandu, cât și Guvernul R. Moldova, pentru că fac față acestei presiuni cu provocări imense din partea Rusiei lui Putin.

Moldova are nevoie acum de sprijinul UE și în fapte, nu doar în declarații. Un sprijin economic, un sprijin financiar, ca să poată demonstra cetățenilor R. Moldova că un Guvern democratic, un Guvern susținut de UE poate să facă față și situației, și crizelor economice.

Pentru ca provocările lui Putin să nu aibă succes, EU trebuie să ajute R. Moldova să facă față crizelor prin care trece, atât celor de securitate, dar și celor legate de economie și traiul cetățenilor moldoveni”, a declarat Dacian Cioloș.

Cristian Terheș: „Rusia subminează Moldova politic, economic și cultural”

„R. Moldova este, până azi, victima Pactului samovolnic Ribentrop-Molotov, în urma căruia Europa a fost împărțită în 1939 între Hitler și Stalin. În urma acestui Pact, Stalin a ocupat Basarabia din România și a încorporat-o în Uniunea Sovietică cu numele de Republica Sovietică Moldova.

Rusia, fie că era țaristă, sovietică sau post-sovietică, a făcut tot posibilul pentru a ține teritoriul R. Moldova sub propria sferă de influență malignă. Pe lângă menținerea conflictului înghețat din Transnistria, Rusia subminează Moldova politic, economic și cultural. R. Moldova trebuie ajutată prin toate mijloacele să iasă din ghearele Rusiei imperialiste care de sute de ani caută să o țină în robie și sărăcie.

Moldova a primit recent statut de țară candidat la UE, dar acest lucru trebuie completat cu sprijin efectiv de securitate, astfel încât frontul din Ucraina să nu să se întindă până la Chișinău. Este imperativ semnarea urgentă de către UE a unui acord de roaming cu Moldova. Un astfel de acord de roaming nu este un efort mare pentru UE, dar va însemna totul pentru cetățenii R. Moldova care vor putea comunica mult mai ușor cu frații și familiile lor din UE”, a punctat Cristian Terheș.