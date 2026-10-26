CNN: SUA sunt pregătite să înceapă un război pe scară largă împotriva Iranului în termen de 96 de ore de la ordinul lui Trump, după alegerile din 3 noiembrie

Forțele americane din Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze noi operațiuni militare, potențial majore, împotriva Iranului „în termen de 96 de ore de la primirea unui ordin” din partea președintelui Donald Trump, potrivit a doi oficiali americani, scrie CNN.

Sursele publicației au precizat că în regiune sunt desfășurate deja suficiente forțe pentru a efectua aceste posibile atacuri. Anvergura noilor operațiuni militare americane ar depăși, cel mai probabil, simplele încercări de a menține status quo-ul prin lovirea radarelor, lansatoarelor și a altor active iraniene care pot fi reconstituite rapid — așa cum s-a întâmplat de când Trump a oprit operațiunile de luptă pe scară largă la începutul acestui an, au adăugat sursele CNN.

„Va fi un efort de amploare”, a declarat unul dintre oficiali pentru CNN. Această opinie a fost reiterată de alți oficiali și foști oficiali americani la curent cu discuțiile interne privind planificarea militară — unii dintre aceștia susținând că este doar o chestiune de timp, nu de posibilitate, până când Trump va da ordinul de atac, scrie publicația. Aceștia cred că ordinul ar putea veni „după alegerile parlamentare de jumătate de mandat din SUA”, care vor avea loc pe 3 noiembrie, notează CNN.

Publicația scrie că forțele iraniene sunt acum mult mai familiarizate cu tacticile americane și, prin urmare, armatei americane i-ar fi mai greu să distrugă eficient toate țintele potențiale vizate. Cu toate acestea, liderii din Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și de la Pentagon au elaborat o listă extinsă de ținte, care include infrastructura energetică iraniană, situri militare și facilități nucleare.

Anterior, publicația americană a scris că o notă neclasificată din 23 octombrie, trimisă de directorul Comunității Naționale de Informații a SUA, Jay Clayton, către secretarul de stat Marco Rubio, arată că serviciile secrete americane au constatat că „Iranul și-a intensificat substanțial eforturile de a viza personalul american”, iar planurile de atac „au ajuns în stadii avansate atât în Orientul Mijlociu, cât și în anumite alte țări”.