Patru turiști din R. Moldova, blocați în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș

Un grup de patru persoane din R. Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, 28 decembrie, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de vreme extremă până luni dimineață, la ora 10:00, scrie presa din România.

Potrivit Salvamont Argeș, operațiunea de evacuare a fost programată pentru luni dimineață. „La ora 07:30, echipa de prim răspuns a Salvamont Argeș, aflată la Refugiul Capra, va începe deplasarea spre Călțun”, au transmis salvatorii montani.

În sprijin va pleca din Pitești o echipă formată din cinci salvatori montani, dotați și echipați pentru o intervenție în condiții de vreme extremă.

Salvamont avertizează că în zonă se înregistrează rafale de vânt de până la 130 km/h, transport de zăpadă și temperaturi foarte scăzute.

„Sperăm ca vremea să ne ajute și să efectuăm misiunea în condiții de maximă siguranță, atât pentru salvatori, cât și pentru persoanele evacuate”, a mai precizat Salvamont Argeș.

Autoritățile române recomandă turiștilor să evite deplasările în zona montană pe durata avertizărilor meteo de cod roșu.

Meteorologii au emis duminică o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe, valabilă începând de astăzi, de la ora 10:00, până pe 29 decembrie, ora 10:00. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo.

Codul roșul de ninsori viscolite vizează zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură.

La altitudini „de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, anunță ANM în prognoza meteo.

Avertizarea de viscol foarte puternic în zonele înalte a fost transmisă și printr-un mesaj RO-Alert. „Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se spune în mesajul transmis pentru turiștii aflați la munte.