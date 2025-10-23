Ce conține cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei: criptomoneda lansată de Ilan Șor și o bancă din sectorul rus al apărării, pe lista de sancțiuni

Comisia Europeană a adoptat joi, 23 octombrie, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Pachetul include interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia, sancțiuni împotriva băncilor din Asia Centrală, rafinăriilor chineze și rețelei de flote fantomă ale Rusiei.

În plus, au fost impuse sancțiuni criptomonedei A7A5, creată de Ilan Șor și Promsvyazbank din Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale împotriva Rusiei.

Interzicerea totală a gazului natural lichefiat rusesc (GNL) și restricțiile suplimentare impuse flotei fantomă reprezintă cele mai puternice sancțiuni de până acum asupra sectorului energetic crucial al Rusiei, se arată într-un comunicat de presă. Măsurile vizează, de asemenea, serviciile și infrastructura financiară (inclusiv, pentru prima dată, criptomonedele), precum și comerțul. Măsurile vizează, de asemenea, sectorul serviciilor și consolidează instrumentele de combatere a eludării, potrivit autorităților europene. Prin acest pachet, numărul navelor incluse pe listă în flota fantomă a Rusiei ajunge la un total de 557.

Al 19-lea pachet conține următoarele elemente cheie:

MĂSURI ENERGETICE

Interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung și în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a sancțiunilor pentru contractele pe termen scurt.

Interzicerea totală a tranzacțiilor pentru marile companii Rosneft și Gazprom Neft: noile măsuri elimină scutirea pentru importurile de petrol și gaze ale Rosneft și Gazprom Neft în UE. Importul de petrol din țări terțe, precum Kazahstan, și transportul de petrol conform plafonului maxim al prețului petrolului către țări terțe sunt scutite.

UE ia, de asemenea, măsuri împotriva operatorilor importanți din țări terțe care facilitează fluxurile de venituri ale Rusiei. Aceasta implică sancționarea entităților chineze – două rafinării și un comerciant de petrol – care sunt cumpărători importanți de țiței rusesc.

Interdicția de import a unei variante de gaz petrolier lichefiat (LPG): această măsură vizează eludarea, întrucât unele state membre raportează că această variantă a fost utilizată pentru a ocoli restricțiile existente privind LNG.

117 nave suplimentare incluse pe listă: odată cu aceste noi includeri, un total de 557 de nave din flota fantomă a Rusiei sunt acum incluse pe lista UE. Acestea fac obiectul unei interdicții de acces în porturi și al unei interdicții de a beneficia de servicii. UE continuă să desfășoare acțiuni de sensibilizare a statelor care dețin pavilionul navelor pentru a se asigura că registrele navale nu permit acestor vase să navigheze sub pavilionul lor.

Sancțiuni suplimentare sunt impuse de-a lungul lanțului valoric al flotei fantomă, inclusiv asupra Litasco Middle East DMCC, importantul facilitator al flotei fantomă a Lukoil cu sediul în Emiratele Arabe Unite, precum și asupra registrelor maritime care furnizează pavilioane false navelor din flota fantomă. În plus, două companii de comercializare a petrolului din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt adăugate la domeniul de aplicare al interdicției de tranzacționare.

Extinderea interdicției privind infrastructura portuară: Aceasta va permite UE să includă pe listă porturile din țări terțe care joacă un rol semnificativ în efortul de război al Rusiei.

Noile măsuri includ, de asemenea, interdicții suplimentare privind serviciile legate de energie, cum ar fi serviciile științifice și tehnice (de exemplu, prospectarea geologică și cartografierea).

MĂSURI FINANCIARE

Sectorul bancar : 5 noi bănci din Rusia sunt adăugate la interdicția de tranzacționare. Niciun operator din UE nu va putea colabora direct sau indirect cu vreuna dintre aceste bănci.

: 5 noi bănci din Rusia sunt adăugate la interdicția de tranzacționare. Niciun operator din UE nu va putea colabora direct sau indirect cu vreuna dintre aceste bănci. Plăți : noi interdicții privind cardurile de plată și sistemul de plăți rapide din Rusia (Mir și SBP). Măsurile enumeră, de asemenea, 4 noi instituții financiare din Belarus și Kazahstan care utilizează sistemul de plăți rus (SPFS).

: noi interdicții privind cardurile de plată și sistemul de plăți rapide din Rusia (Mir și SBP). Măsurile enumeră, de asemenea, 4 noi instituții financiare din Belarus și Kazahstan care utilizează sistemul de plăți rus (SPFS). Criptomonede și burse : UE impune sancțiuni complete dezvoltatorului unei criptomonede, A7A5 , garantată cu rubla, emitentului kirghiz al acestei monede și unei importante platforme de tranzacționare conexe. Pentru prima dată, noile măsuri interzic și utilizarea acestei criptomonede, despre care s-a scris anterior că a fost lansată de condamnatul fugar Ilan Șor. În plus, sancțiunile vizează în mod direct o platformă de schimb de criptomonede din Paraguay care a jucat un „rol esențial” în eludarea restricțiilor existente, se mai arată în comunicatul de presă.

: UE impune sancțiuni complete dezvoltatorului unei criptomonede, , garantată cu rubla, emitentului kirghiz al acestei monede și unei importante platforme de tranzacționare conexe. Pentru prima dată, noile măsuri interzic și utilizarea acestei criptomonede, despre care s-a scris anterior că a fost lansată de condamnatul fugar Ilan Șor. În plus, sancțiunile vizează în mod direct o platformă de schimb de criptomonede din Paraguay care a jucat un „rol esențial” în eludarea restricțiilor existente, se mai arată în comunicatul de presă. Servicii criptografice : operatorilor din UE li se interzice furnizarea de servicii criptografice și anumite servicii fintech care permit Rusiei să își dezvolte propria infrastructură financiară și, eventual, să eludeze sancțiunile.

: operatorilor din UE li se interzice furnizarea de servicii criptografice și anumite servicii fintech care permit Rusiei să își dezvolte propria infrastructură financiară și, eventual, să eludeze sancțiunile. Tranzacții: pachetul introduce interdicții privind tranzacțiile cu cinci bănci din țări terțe din Asia Centrală care susțin economia de război a Rusiei și „compromit eficacitatea sancțiunilor noastre”. Operatorilor din UE li se interzice efectuarea de tranzacții cu oricare dintre acești operatori financiari.

MĂSURI COMERCIALE

„Pachetul extinde restricțiile și interdicțiile la export pentru a perturba și slăbi și mai mult complexul militar-industrial al Rusiei”, notează Comisia. Acestea includ:

Sancțiuni individuale împotriva oamenilor de afaceri și companiilor care fac parte din complexul militar-industrial rus, precum și împotriva operatorilor din Emiratele Arabe Unite și China care produc sau furnizează bunuri militare și cu dublă utilizare către Rusia.

Noi restricții la export pentru produse suplimentare cu dublă utilizare și tehnologii avansate, inclusiv metale pentru construcția de sisteme de arme și produse utilizate în prepararea propulsorilor, care nu fac încă obiectul sancțiunilor.

Noi interdicții la export pentru produse precum săruri și minereuri, materiale de construcții și articole din cauciuc, corespunzând unei valori de 155 de milioane de euro din exporturile UE la prețurile din 2024.

MĂSURI ANTI-ELUDARE

Acest pachet adaugă 45 de entități la lista celor care oferă sprijin direct sau indirect complexului industrial militar al Rusiei sau care sunt implicate în eludarea sancțiunilor. Printre acestea se numără 28 de entități cu sediul în Rusia și 17 în țări terțe (12 în China, inclusiv Hong Kong, 3 în India și 2 în Thailanda).

LISTĂ SUPLIMENTARĂ

Pachetul de astăzi conține 69 de nume suplimentare. Acestea fac acum obiectul înghețării activelor și al interdicției de a le pune la dispoziție fonduri și resurse economice și, în cazul persoanelor fizice, și al interdicției de a călători. Aceste liste includ oligarhi, companii energetice rusești, o mare companie rusă implicată în producția de aur, o companie rusă care gestionează flota fantomă, o companie petrochimică și o rafinărie din China care facilitează comerțul cu petrol cu Rusia, o mare companie de stat chineză, alte persoane juridice și fizice. „UE consolidează responsabilitatea persoanelor implicate în răpirea, asimilarea forțată și îndoctrinarea copiilor ucraineni. Prin urmare, listele de astăzi includ 11 persoane suplimentare implicate în astfel de activități. Pentru a raționaliza sancțiunile viitoare împotriva persoanelor responsabile de răpirea, asimilarea forțată și educația militarizată a minorilor ucraineni, Consiliul introduce, de asemenea, un nou criteriu de includere pe listă”, notează Comisia UE.

ALTE MĂSURI

Măsuri care vizează zonele economice speciale (ZES) din Rusia : aceste zone sunt concepute pentru a atrage investiții străine și joacă un rol în stimularea creșterii economice și a dezvoltării infrastructurii. Pentru a clarifica faptul că întreprinderile din UE trebuie să se abțină de la orice activitate în aceste zone, pachetul propune interzicerea încheierii de noi contracte cu orice entitate stabilită în anumite ZES rusești. În plus, două dintre aceste ZES – Alabuga și Technopolis Moscova – vor face obiectul unei interdicții care se aplică și contractelor existente. Această decizie – care, „în esență, impune dezinvestirea – reflectă concentrarea documentată a acestor două zone asupra activităților care contribuie la efortul de război”.

: aceste zone sunt concepute pentru a atrage investiții străine și joacă un rol în stimularea creșterii economice și a dezvoltării infrastructurii. Pentru a clarifica faptul că întreprinderile din UE trebuie să se abțină de la orice activitate în aceste zone, pachetul propune interzicerea încheierii de noi contracte cu orice entitate stabilită în anumite ZES rusești. În plus, două dintre aceste ZES – Alabuga și Technopolis Moscova – vor face obiectul unei interdicții care se aplică și contractelor existente. Această decizie – care, „în esență, impune dezinvestirea – reflectă concentrarea documentată a acestor două zone asupra activităților care contribuie la efortul de război”. Interdicții privind serviciile : Ca parte a noilor măsuri, UE introduce interdicții privind serviciile, blocând accesul Rusiei la capacități digitale avansate în cadrul Uniunii, inclusiv la anumite servicii spațiale și servicii de inteligență artificială. În paralel, interdicția existentă privind serviciile destinate guvernului rus va fi consolidată. O nouă cerință de autorizare prealabilă se va aplica tuturor serviciilor neinterzise destinate guvernului rus, „asigurându-se astfel că toate aceste activități sunt supuse unui control și unei supravegheri stricte”.

: Ca parte a noilor măsuri, UE introduce interdicții privind serviciile, blocând accesul Rusiei la capacități digitale avansate în cadrul Uniunii, inclusiv la anumite servicii spațiale și servicii de inteligență artificială. În paralel, interdicția existentă privind serviciile destinate guvernului rus va fi consolidată. O nouă cerință de autorizare prealabilă se va aplica tuturor serviciilor neinterzise destinate guvernului rus, „asigurându-se astfel că toate aceste activități sunt supuse unui control și unei supravegheri stricte”. Interzicerea reasigurării : Noile măsuri interzic serviciile de reasigurare privind navele și aeronavele guvernului rus sau ale persoanelor ruse pentru o perioadă de până la cinci ani de la vânzarea acestora către țări terțe.

: Noile măsuri interzic serviciile de reasigurare privind navele și aeronavele guvernului rus sau ale persoanelor ruse pentru o perioadă de până la cinci ani de la vânzarea acestora către țări terțe. Diplomații ruși : Noile măsuri introduc obligația pentru diplomații ruși care călătoresc în UE în afara țării lor de acreditare de a informa în prealabil statul membru UE relevant. Statele membre ale UE pot impune diplomaților ruși o cerință de autorizare pentru a călători pe teritoriul lor, pe baza vizelor sau a permiselor de ședere eliberate de un alt stat. „Această măsură are scopul de a combate activitățile de informații din ce în ce mai ostile care susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”.

: Noile măsuri introduc obligația pentru diplomații ruși care călătoresc în UE în afara țării lor de acreditare de a informa în prealabil statul membru UE relevant. Statele membre ale UE pot impune diplomaților ruși o cerință de autorizare pentru a călători pe teritoriul lor, pe baza vizelor sau a permiselor de ședere eliberate de un alt stat. „Această măsură are scopul de a combate activitățile de informații din ce în ce mai ostile care susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”. Copiii ucraineni: UE întărește responsabilitatea persoanelor implicate în răpirea, asimilarea forțată și îndoctrinarea copiilor ucraineni prin includerea a 11 persoane suplimentare pe lista sancțiunilor. Pentru a simplifica sancțiunile viitoare împotriva persoanelor responsabile de răpirea, asimilarea forțată și educația militarizată a minorilor ucraineni, Consiliul introduce, de asemenea, un nou criteriu de includere pe listă.

BELARUS

Consiliul UE a decis includerea a cinci noi entități pe lista sancțiunilor, legate de complexul militar-industrial belarus și de regimul Lukașenko.