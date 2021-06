Cazul Navalny: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Federației Ruse

SUA pregătesc noi sancţiuni împotriva Moscovei, pe care o acuză că l-a otrăvit pe opozantul rus Alexei Navalny, a anunţat duminică, 20 iunie, Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Joe Biden, informează Agerpres.

„Suntem pe cale să pregătim o altă serie de sancţiuni care să fie aplicate în această situaţie”, a anunţat Jake Sullivan la postul american CNN, la patru zile după summitul de la Geneva dintre preşedintele american şi omologul său rus Vladimir Putin.

„Noi am aplicat deja sancţiuni împotriva Rusiei pentru otrăvirea lui Alexei Navalny. Noi nu am făcut-o singuri, noi am unit aliaţii noştri într-un efort colectiv pentru a sancţiona utilizarea unui agent chimic împotriva unuia dintre cetăţenii lor pe teritoriul rus”, a subliniat Jake Sullivan.