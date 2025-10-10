Armata israeliană anunță că armistițiul din Gaza a intrat în vigoare

Armata israeliană (IDF) a anunțat vineri, 10 octombrie, că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfășurare convenite, transmite News.ro, citat de G4Media.

Într-o declarație publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfățurare actualizate” începând cu ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfășurate în zonă și vor continua să elimine orice amenințare imediată”, precizează declarația.

IDF controlează acum 53% din Fâșia Gaza – majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

Anterior, Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor.

Conform documentului, urma suspendarea ostilităților din Gaza în termen de 24 de ore și eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în Gaza în decurs de 72 de ore.

Cabinetul israelian a aprobat acordul la aproximativ 24 de ore după ce mediatorii au anunțat o înțelegere privind eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a inițiativei președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului de doi ani din Gaza”.

Războiul durează de mai bine de doi ani, în care peste 67000 de palestinieni au fost ucişi. Şeful Hamas în exil din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanții din partea Statelor Unite şi a altor mediatori că războiul s-a încheiat.

Conform datelor armatei israliene, 20 de ostatici israelieni sunt încă în viață în Gaza, în timp ce 26 sunt considerați morți, iar soarta a doi rămâne necunoscută. Hamas a indicat că recuperarea trupurilor celor decedați ar putea dura mai mult decât eliberarea celor aflați în viață.