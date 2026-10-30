„Am fost uciși. Autoritățile și serviciile speciale ruse au forțat redacția să-și înceteze activitatea”. Publicația rusă „Novaya Gazeta” își va opri activitatea după 30 de ani

Publicația rusă „Novaya Gazeta” a anunțat că își încetează activitatea, redacția urmând să fie evacuată din sediul din sectorul Potapovsky, din centrul Moscovei.

„Am fost uciși. Pe 9 noiembrie vom stinge lumina în casa noastră, unde am trăit 30 de ani, vom opri serverele și vom pleca. Ziarul nu mai există. Autoritățile și serviciile speciale ruse au forțat redacția să-și înceteze activitatea. Peste treizeci de ani de viață alături de țară și de cetățenii ei se vor încheia pentru noi pe stradă, fără mijloace de existență, sub amenințarea permanentă a represiunilor”, se arată în comunicatul publicației.

Redacția a menționat că, timp de aproape cinci ani de război, a reușit „să lucreze într-o izolare completă din partea serviciilor speciale”. În acest timp, site-urile publicației au fost blocate, ziarul a fost lipsit de înregistrarea ca mass-media, redactorul-șef și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov, a fost atacat și declarat „agent străin”, jurnaliștii publicației au început și ei să fie declarați „agenți străini”, corespondenta „Novaya”, Elena Milashina, a fost bătută în Cecenia, împotriva jurnalistului Oleg Roldugin a fost deschis un dosar penal, iar în redacția și în apartamentul redactorului-șef Sergei Sokolov au avut loc percheziții.

„Simultan cu scrisoarea de evacuare, a fost dezactivată și sistemul de donații, care ne permitea să primim contribuții de la cititorii noștri. Adică ne-au privat de mijloace. Cu desăvârșire. Aceasta este o acțiune coordonată. Nimeni nu va fi convins de justificările băncilor că fac acest lucru în baza regulilor interne corporatiste. Acestea sunt reguli externe, stabilite de aparatul represiv al statului, de angajați ai FSB, care s-au infiltrat sub acoperișul fiecărei organizații. Ei consideră țara drept proprietatea lor”, a declarat redacția „Novaya Gazeta”.

„Novaya Gazeta” a încetat să mai apară în versiune tipărită în 2022, după invazia trupelor ruse în Ucraina. Atunci, Judecătoria Basmannî din Rusia i-a retras licența de mass-media. În septembrie 2026, „Novaya Gazeta” a fost declarată „agent străin”.