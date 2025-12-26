20 de companii americane de apărare, sancționate de China ca reacție la vânzările de arme către Taiwan

Ministerul chinez de Externe a anunțat vineri, 26 decembrie, sancțiuni care vizează 10 persoane și 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv filiala din St. Louis a companiei „Boeing”. Măsura vine în urma anunțului făcut săptămâna trecută de Washington privind vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai mare pachet de arme oferit vreodată de SUA insulei, ceea ce a stârnit furia Beijingului, transmite Reuters.

Ministerul a declarat că măsurile prevăd înghețarea tuturor activelor pe care companiile și persoanele vizate le dețin în China și interzic organizațiilor și persoanelor din China să desfășoare afaceri cu acestea.

Persoanele aflate pe listă, inclusiv fondatorul companiei de apărare „Anduril Industries” și nouă directori de rang înalt din firmele sancționate, au de asemenea interdicția de a intra în China, a mai adăugat acesta.

Alte companii vizate includ „Northrop Grumman Systems Corporation” și „L3Harris Maritime Services”.

„Problema Taiwanului este nucleul intereselor fundamentale ale Chinei și prima linie roșie care nu poate fi depășită în relațiile dintre China și Statele Unite. Orice acțiuni provocatoare care depășesc această linie în chestiunea Taiwanului vor fi întâmpinate cu un răspuns ferm din partea Chinei”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, într-un comunicat.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, ca făcând parte din propriul său teritoriu, o afirmație pe care Taipeiul o respinge.

Reuters adaugă că Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, deși astfel de vânzări de armament reprezintă o sursă constantă de tensiuni cu China.