Vot final: Discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale râului Nistru vor fi eliminate gradual, dar mai încet decât își propunea inițial Chișinăul

Discrepanțele fiscale și legislative dintre cele două maluri ale râului Nistru vor fi eliminate gradual, iar mijloacele financiare obținute din taxe și impozite vor fi direcționate într-un fond de convergență. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în lectură finală joi, 30 aprilie, conform unui comunicat de presă.

Platforma Zona de Securitate a scris că, înainte de votul final, în proiectul de lege au fost operate modificări. Inițial, proiectul de lege prevedea o tranziție mai rapidă către noul regim de impozitare. În special, facilitățile de TVA pentru gazul natural și energia electrică de echilibrare livrate în regiunea transnistreană urmau să fie eliminate deja din 1 iunie 2026. Însă, pentru lectura a doua, în document a fost introdus un amendament al deputatului Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian.

Marian a propus să lase mai mult teren de manevră autorităților de la Chișinău în negocieri cu Tiraspolul. Astfel, deputatul a propus să fie oferit Guvernului dreptul de a stabili independent regulile de import pentru gaze și energie electrică începând cu 1 august 2026.

În nota explicativă a amendamentului se menționează că, în acest mod, Guvernul va stabili cota TVA „în funcție de negocierile purtate cu autoritățile din stânga Nistrului”.

Detalii din proiectul de lege

Modificările legislative, propuse de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară PAS, au drept scop „asigurarea unui regim fiscal și vamal uniform pe întreg teritoriul R. Moldova, inclusiv pentru persoanele fizice și juridice din raioanele de est ale țării”.

Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produsele considerate neesențiale din punct de vedere social, cum ar fi alcoolul. Ca urmare a adoptării și implementării proiectului de lege, la importul și comercializarea acestor produse în raioanele din stânga Nistrului se vor aplica TVA și accize, la fel ca în restul țării.

De asemenea, au fost excluse normele legale care prevăd scutirea de TVA pentru livrarea energiei electrice de echilibrare către agenții economici care nu sunt conectați la sistemul bugetar al Republicii Moldova, precum și importul și livrările ulterioare de gaze naturale, efectuate de SA „Moldova-Gaz” către SRL „Tiraspoltransgaz”, care nu are relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Aceste prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Au fost abrogate și normele legale care permit ca operațiunile de import-export efectuate de agenții economici din raioanele de est ale R. Moldova să se realizeze „în modul stabilit de Guvern” – „oferind o

flexibilitate care a permis, în practică, scutirea de facto a acestor entități de la plata TVA și a accizelor la introducerea mărfurilor în regiune”.

„Implementarea uniformă a taxării va pune toți importatorii în condiții egale, eliminând profiturile supranormative obținute din evaziune fiscală, care adesea alimentau structurile de putere neconstituționale”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege. Această modificare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2030.

Pentru lectura a doua, documentul a fost completat cu un amendament propus de președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, care prevede reguli specifice de impozitare cu TVA pentru livrările de energie electrică de echilibrare și de gaze naturale de către regiunea transnistreană. Astfel, începând cu 1 august 2026, Guvernul va stabili cotele TVA reieșind din negocierile realizate.

Potrivit documentului, banii Fondului de convergență vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii, dezvoltarea proiectelor și a programelor de susținere a mediului de afaceri și a cetățenilor din regiunea transnistreană. Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului de convergență se va aproba prin legea anuală a bugetului de stat. Acesta va fi constituit dintr-un anumit cuantum din impozitele și taxele achitate de către persoane fizice și persoane juridice din regiunea transnistreană, precum și din mijloace financiare acordate de partenerii externi.

Implementarea integrală a acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3,3 miliarde de lei anual.

Totodată, la propunerea Guvernului, documentul a fost completat cu prevederi care se referă la rambursarea TVA pentru agricultori. Astfel, suma TVA pasibilă rambursării constituie 40% din suma TVA spre deducere în perioada fiscală ulterioară, dar nu mai mult decât limita maximă pentru fiecare solicitant, pentru fiecare perioadă fiscală, conform ordinului Ministrului Finanțelor.

Documentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Joi, 29 aprilie, pretinsul organ legislativ local și-a exprimat „o serioasă îngrijorare” vizavi de de inițiativa Parlamentului privind eliminarea facilităților fiscale pentru companiile din regiunea transnistreană.

„Aceste acțiuni distructive sunt întreprinse pe fondul lipsei unei interacțiuni durabile între părțile implicate în procesul de reglementare, atât la nivelul reprezentanților împuterniciți, cât și la nivel parlamentar, ceea ce limitează considerabil posibilitatea de a lua în considerare realitățile obiective și de a elabora soluții coordonate și echilibrate. (…) Situația actuală este agravată de contextul internațional instabil, care generează riscuri suplimentare financiare, comerciale și logistice pentru majoritatea sectoarelor economiei naționale. În aceste condiții, introducerea de către partea moldovenească a unor sarcini suplimentare va duce inevitabil la creșterea prețurilor de consum, la agravarea proceselor inflaționiste, la prăbușirea proceselor de producție și va provoca, în mod inevitabil, o deteriorare critică a situației socio-economice a cetățenilor și o criză umanitară în Transnistria”, se arată în adresarea către Igor Grosu.

În februarie 2026, mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care „să corecteze inechitatea” și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană începând din anul 2000.

La Agenția Servicii Publice sunt înregistrați aproape 2500 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize, la fel cum se aplică în toată țara.