Radu Marian răspunde la apelul „deputaților” din stânga Nistrului: „Aceeași țară, aceleași taxe”

Banii colectați din încasarea TVA-ului și accizelor de la companiile din regiunea transnistreană vor fi folosiți pentru finanțarea serviciilor publice pentru cetățenii din raioanele de est ale Republicii Moldova, a declara deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, pentru ZdG, în contextul apelului așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol de renunțarea la inițiativa ce prevede eliminarea treptată a scutirilor fiscale acordate companiilor din regiune.

„Proiectul de lege în cauză vine să unifice gradual regimurile fiscale pe ambele maluri ale Nistrului după principiul, aceeași țară, aceleași taxe. Din păcate constatăm că regimul separatist de la Tiraspol este tot mai incapabil să presteze servicii sociale elementare către cetățeni. El se rezumă doar la a cerși gaz și bani de la Kremlin, oferind în schimb doar declarații și escaladări de tensiune. Regimul nu face absolut nimic, pentru a asigura condiții normale de trai și de dezvoltare cetățenilor. Cetățenii noștri din stânga Nistrului trebuie să poată să se bucure și ei de beneficiile unui stat funcțional și viabil”, a declarat Radu Marian.

Deputatul a zis că impozitele colectate vor fi folosite pentru finanțarea serviciilor publice pentru cetățenii din raioanele de est ale Republicii Moldova. „În același timp, proiectul de lege oferă posibilitatea guvernului să stabilească un regim gradual de implementare, pentru a asigura agenților economici din stânga Nistrului tranziția la un regim fiscal corect și onest. Republica Moldova trebuie să asigure drepturi egale cetățenilor pe ambele maluri ale Nistrului”, a reiterat acesta.

Joi, 29 aprilie, pretinsul organ legislativ local și-a exprimat „o serioasă îngrijorare” vizavi de de inițiativa Parlamentului privind eliminarea facilităților fiscale pentru companiile din regiunea transnistreană.

„Aceste acțiuni distructive sunt întreprinse pe fondul lipsei unei interacțiuni durabile între părțile implicate în procesul de reglementare, atât la nivelul reprezentanților împuterniciți, cât și la nivel parlamentar, ceea ce limitează considerabil posibilitatea de a lua în considerare realitățile obiective și de a elabora soluții coordonate și echilibrate. (…) Situația actuală este agravată de contextul internațional instabil, care generează riscuri suplimentare financiare, comerciale și logistice pentru majoritatea sectoarelor economiei naționale. În aceste condiții, introducerea de către partea moldovenească a unor sarcini suplimentare va duce inevitabil la creșterea prețurilor de consum, la agravarea proceselor inflaționiste, la prăbușirea proceselor de producție și va provoca, în mod inevitabil, o deteriorare critică a situației socio-economice a cetățenilor și o criză umanitară în Transnistria”, se arată în adresarea către Igor Grosu.

În februarie 2026, mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care „să corecteze inechitatea” și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană începând din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul, a transmis președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian la prezentarea inițiativei.

La Agenția Servicii Publice sunt înregistrați aproape 2500 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize, la fel cum se aplică în toată țara.

Implementarea integrală acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3,3 miliarde de lei anual, a menționat Radu Marian atunci.