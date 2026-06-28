VIDEO Opoziția, în fața Parlamentului pentru a protesta împotriva proiectului politicii fiscale din 2027, „fără drapele de partid”

Mai mulți reprezentanți ai opoziției parlamentare și cetățeni au protestat duminică, 28 iunie, în fața Parlamentului, împotriva reformei fiscale anunțate de Ministerul Finanțelor pentru 2027, care încă se află în consultări publice.

„Vreau ca acest protest să fie unul fără drapele de partid. Au venit mai mulți deputați, colegi din opoziție. Aceasta înseamnă că au răspuns solicitării cetățenilor de a fi astăzi în fața Parlamentului și de a cere clar majorității parlamentare și ministrului Finanțelor să renunțe la acest proiect de lege, care se numește legea bugetar-fiscală. (…) Sunt unul dintre cei care am spus clar că aceste majorări de TVA la energie, la gaze, la TVA în agricultură… Când am auzit că mai au de adăugat 20% și la lemnele din pădure, mi s-a încâlcit cu totul mintea. Nu ai cum să explici de ce lemnele și copacii plantați de buneii noștri astăzi trebuie să fie impozitați încă cu 20%. Că e o formă de impozit, pentru cei care au majorat excesiv de mult cheltuielile administrative. Avem colegi care au venit cu placatele cu verișoarele, că nu mai avem locuri pentru verișoare. Ne-ar convinge guvernarea actuală că vor să reducă cheltuielile administrative dacă am vedea că reduc aparatul birocratic de la Guvern. Au majorat de două ori statele de personal din multe ministere, avem agenții care consumă zeci de milioane, ei și-au majorat chetuielile excesiv de mult și când au ajuns cu o gaură bugetară de 21 de miliarde au decis că au nevoie de bani la buget. Și de unde? din buzunarele moldovenilor, că moldovenii sunt buni la suflet și au să aplece capul”, a declarat deputatul și președintele partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc.

Ion Bulgac, membru al Mișcării Alternativa Națională (MAN) și consilier în cadrul Primăriei Chișinău al lui Ion Ceban, a afirmat că „este cel mai greu, când este abia începutul, să fii printre primii care ridică capul și spune că așa nu este ok, lucrurile nu mai pot continua în așa mod”.

„Voi sunteți cei care astăzi, în realitățile complicate pe care le trăiește R. Moldova, au fost primii care au avut curajul să ridice fruntea sus și să spună că lucrurile nu mai pot continua așa. Eu sunt la vârsta frumoasă în care te îndrăgostești, îți faci o familie, faci copii și, ca cetățean, mă aflu în punctul în care simt cum țara mea, prin guvernarea ei, face tot ce poate ca mie să nu-mi reușească, să nu fiu aici, ca eu să plec peste hotare, așa cum au făcut-o mulți dintre prietenii mei”, a afirmat Ion Bulgac.

Și primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, ales de pe lista „Partidului Nostru”, a participat la protest. Acesta a vorbit despre amalgamarea localităților, spunând că „Bălțiul, la fel ca și Chișinăul, este exclus din procesul de amalgamare”.

„În loc ca să crească orașele, în loc ca să dea posibilitatea satelor din împrejurimea Bălțiului, avem cel puțin 10 sate (…), care vor să intre în Bălți și nu li se permite. Nu li se permite cu principala cauză: ca să nu fie cumva orașele îndestulate, inclusiv din punct de vedere fiscal. Așa am înțeles eu cu reforma respectivă: principala cauză este să sărăcească populația. La fel este ceea ce se face în agricultură, administrație publică, pentru că oamenii când va fi majorată TVA la produse alimentare la primari vor veni (…)”, a susținut Petkov.

Președintelui Partidul Social Democrat European (PSDE), Vasile Bumacov, a declarat că, „dacă studiați atent aceste schimbări la dosul fiscal, se vede cu ochiul liber – se face pentru a îmbogăți băncile, pentru a susține monopoliștii la export și evident să-i sărăcească pe cei care și așa o duc greu”.

„Nu mai putem tolera ca acești incompetenți să-și mențină privilegiile prin mărirea impozitelor, în timp ce organismele internaționale ne cer datoriile pentru că nu văd nicio șansă de redresare economică sub această guvernare”, a transmis formațiunea politică.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a comunicat că „obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este să contribuie la creșterea veniturilor, a investițiilor și dezvoltare economică”.

„Am auzit diversele opinii și am ascultat oamenii. Am anunțat deja că luăm o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse. În perioada următoare, vom revizui propunerile și vom continua consultările pe larg, pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic”, se arată în comentariul publicat de aceasta după protest.

Anterior, Ministerul Finanțelor a anunțat că modificarea sistemului de impozitare a salariilor este amânată. Proiectul politicii fiscale pentru 2027, aflat în consultări publice și promovat ca o reformă de simplificare și modernizare a sistemului fiscal, a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale momentului, în contextul în care mediul de afaceri și experții atrag atenția asupra modului în care este derulat procesul de consultare și asupra gradului de claritate al schimbărilor propuse.

Andrian Gavriliță, ministrul Finanțelor, a explicat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă de ce este necesară reforma în domeniul politicii fiscale și a răspuns criticilor aduse acesteia. Ministrul a răspuns la întrebarea dacă una dintre principalele prevederi, cea referitoare la uniformizarea TVA și aplicarea cotei de 20% pentru mai multe produse și servicii, precum gazele naturale, medicamentele, alimentele de bază și serviciile HORECA, va majora și prețurile pentru populație.