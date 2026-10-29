Vasile Tofan: Am testat cu succes mecanismul de achiziție a gazelor de pe piața ucraineană

Premierul Vasile Tofan a declarat că Energocom a testat cu succes mecanismul de achiziție a gazelor de pe piața ucraineană. Potrivit prim-ministrului, Energocom a obținut acces la bursa ucraineană și a cumpărat primele 2 milioane m³ la un preț mai mic decât pe piața spot TTF.

„E un volum mic, dar important este că mecanismul funcționează. Acum negociem pentru a găsi volume mai mari, la prețuri avantajoase”, a spus premierul.

„Sunt două tipuri de furnizori în Ucraina: sunt furnizori privați și sunt furnizori de stat. Furnizorii privați au obținut dreptul de a vinde gaz în piața liberă la export și noi în timp foarte scurt am conectat Energocomul la bursa din Ucraina ca să putem achiziționa gaz opot și pot să spun că deja să raportez primele 2 milioane de metri cubi, i-am contractat la un preț mai jos decât spotul de astăzi, deci mai jos decât TTF-ul, și anume pe contracte pe care noi le aveam în baza prețului de TTF, le-am vândut în piață, deci am câștigat deja bani pentru Energocom”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a precizat că „mecanismul a lucrat, am câștigat bani ca Energocom, e foarte bine”. La fel, Tofan a menționat că autoritățile doresc să mărească achizițiile de pe piața ucraineană și că „sper să găsim resurse pentru a reduce reducere tarifele în cazul în care găsim volume mai mari de gaz mai ieftin”.

Vizită în Kiev și acordul tehnico-militar cu Ucraina

Pe 26 octombrie, premierul Vasile Tofan a efectuat o vizită de lucru la Kiev, Ucraina, unde a avut întrevederi cu mai mulți oficiali ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu omologul său, Sergii Koretskyi.

Din delegația R. Moldova au mai făcut parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

După vizită, reprezentanții Partidului Socialiștilor au criticat semnarea unui acord tehnico-militar cu Ucraina și au cerut publicarea integrală a acestuia, precum și audierea de urgență a conducerii Guvernului în Parlament.

În replică, Tofan a declarat că acordul de cooperare tehnico-militară semnat de Republica Moldova și Ucraina nu reprezintă un tratat de securitate și nu modifică statutul de neutralitate al țării.