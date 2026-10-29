Maia Sandu a retras cetățenia R. Moldova pentru doi așa-numiți deputați în Sovietul Suprem din regiunea transnistreană. Unul dintre ei este fost deputat în primul Parlament al R. Moldova

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat joi, 29 octombrie, decretele privind retragerea cetățeniei R. Moldova în cazul a trei persoane: Iurie Cara, Andrei Safonov și Serghei Verdeș, a anunțat Președinția.

Potrivit instituției, Iurie Cara și Andrei Safonov sunt membri ai pretinsului legislativ al regimului separatist de la Tiraspol. Au participat la adoptarea unor acte anticonstituționale care încalcă drepturile cetățenilor R. Moldova din regiunea transnistreană, promovează ideologia „lumii ruse” și pledează pentru menținerea prezenței militare ilegale a Rusiei pe teritoriul țării.

Safonov, deputat în primul Parlament al R. Moldova

Potrivit Zonei de Securitate, Andrei Safonov s-a născut în 1964 la Chișinău și este profesor de literatură de formație. În anii 1990–1994 a fost deputat în Parlamentul de la Chișinău,

Safonov a participat la crearea „Olvia-press” – agenția oficială a regimului de la Tiraspol. Până în 1999 a fost așa-numitul ministru al educației, științei și culturii. Ulterior a trecut în opoziție față de Igor Smirnov: în 2000 a fondat ziarul „Novaia gazeta”, iar în 2006 a candidat la funcția de așa-numit președinte și a obținut 3,9% din voturi.

În prezent, Safonov este așa-numit deputat în Sovietul Suprem și președintele așa-numitei comisii pentru politică externă și relații internaționale. În trecut a fost bursier al Fundației Soros, iar astăzi este unul dintre principalii „experți” ai presei locale: este invitat constant să comenteze politica Chișinăului, iar aproape fiecare astfel de comentariu devine parte a propagandei antimoldovenești. Declarațiile sale sunt preluate cu plăcere și de presa de stat rusă.

Safonov acuză regulat Chișinăul de militarizare și de pregătirea unui atac asupra regiunii. Retragerea trupelor ruse, potrivit lui, le-ar fi necesară autorităților moldovenești pentru o „invazie armată”. În timpul crizei gazelor, el a numit autoritățile moldovenești „dictatura de la Chișinău”, care „șantajează Transnistria”. De asemenea, a speriat publicul cu ideea că România s-ar pregăti „să ocupe Moldova și Transnistria”.

Iurie Cara: „Măsurile fiscale ale Chișinăului o încercare de a distruge economia regiunii”

Iurie Cara s-a născut în 1962 la Lipcani, raionul Briceni, și a absolvit Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Chișinău. În 1987 s-a mutat la Tighina/Bender.

Din 2003 a condus firma transnistreano-rusă SRL „Pervîi Reestrovîi Derjateli”, iar din 2014 a condus așa-numitul consiliu municipal Bender. La 30 noiembrie 2025 a fost ales așa-numit deputat în Sovietul Suprem într-una dintre circumscripțiile din Tighina/Bender.

Cara numește măsurile fiscale ale Chișinăului o încercare de a „provoca o explozie socială” și de a „distruge economia” regiunii. Totodată, promovează activ legăturile cu Rusia: a primit o medalie rusească cu ocazia a 80 de ani de la Victorie pentru „proiecte patriotice internaționale”, iar la inițiativa sa, în școlile din Tighina/Bender au fost create cluburi de „diplomație școlară”. La o conferință de la Moscova, el a povestit că această „diplomație populară” ajută regiunea să ocolească nerecunoașterea și că școlile din regiune colaborează cu școli din Rusia, Osetia de Sud și Abhazia – regiuni ale Georgiei ocupate de Rusia.

Sursa foto: Zona de Securitate / Iurie Cara

Serghei Verdeș a obținut cetățenia cu încălcarea procedurii legale, în pofida avizului negativ al Serviciului de Informații și Securitate.

„Procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice (ASP), în baza constatărilor Serviciului de Informații și Securitate, în temeiul Legii cetățeniei R. Moldova, care prevede retragerea cetățeniei pentru săvârșirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele statului, respectiv pentru dobândirea cetățeniei prin eludarea normelor legale”, scrie Președinția

Președinția menționează că autoritățile vor continua să acționeze în conformitate cu legea pentru protejarea ordinii constituționale și a interesului național.

În februarie 2026, șefa statului a retras cetățenia a nouă exponenți actuali și foști ai regimului de la Tiraspol. Printre ei se afla și așa-numitul deputat Vadim Cravciuc, care candidează acum la funcția de așa-numit președinte. Acesta a contestat decretul în instanță.