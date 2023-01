„Un an de recuperare și creștere economică… Inflația va scădea semnificativ”. Previziunile economice ale experților pentru anul 2023

Deși în prima jumătate a anului 2023 se va resimți criza anului 2022, anul acesta va fi un an de creștere economică, inflația va scădea semnificativ, vom avea o ieftinire a banilor și a creditelor, PIB-ul va crește cu circa 2-3%, consumul populației, investițiile și construcțiile își vor reveni – acestea sunt câteva dintre previziunile pentru anul 2023 expuse de unii experți economici într-o discuție cu Ziarul de Gardă.

Expertul economic Idis „Viitorul” Veaceslav Ioniță consideră că anul 2023 va fi un an de recuperare economică.

„Vreau să cred că cea mai lungă criză a noastră de după independență va lua sfârșit în anul 2023. Noi suntem al treilea an în criză. Inflația are tendințe de scădere și probabil (în 2023 n.red.) vom avea o scădere semnificativă a inflației și o ieftinire a banilor. Vom avea credite mai ieftine. Investițiile au scăzut în 2022 și în prima parte a anului 2023 se va resimți acest lucru, dar în a doua jumătate sper că se vor ameliora”, a spus Ioniță.

„Anul 2023 îl văd un an de recuperare economică. Cred că vom avea ecoul crizei din 2022 în care consumul real al populației a fost scăzut. Oamenii au fost mai săraci în anul 2022. În acest an consumul se va restabili. Construcțiile își vor reveni după criză și în a doua jumătate a anului construcțiile se vor ameliora. Vreau să-l văd pozitiv un an de recuperare și creștere economică.

Cetățeanul simplu a făcut tot ce se putea de făcut: a cheltuit economiile, a cheltuit mai puțin și a devenit eficient. Nu avem încă cifrele, dar cred că foarte mulți oameni au emigrat”.