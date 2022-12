Ministrul Finanțelor anunță cu cât vor fi indexate pensiile în aprilie 2023

De pe 1 aprilie 2023, pensiile pentru cetățenii R. Moldova urmează să fie indexate cu 14,1%. O declarație în acest sens a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.

Întrebat dacă autoritățile planifică majorări de salarii pentru sectorul bugetar de la 1 ianuarie, în condițiile unei inflații de 34%, Dumitru Budianschi a declarat că, pentru 2023, „s-a decis să se meargă pe o majorare a tuturor salariilor cu aceeași sumă fixă – cu 1300 de lei”.

„Da, asta a fost una dintre principalele constrângeri ale acestui buget. Noi am căutat resurse în programele noastre de cheltuieli. Am încercat să reducem maximal posibil acele cheltuieli care pot fi puțin amânate, astfel încât să facem cât mai mult spațiu pentru a majora salariile. Cu părere de rău, aici nu am avut atât de mult spațiu bugetar. Din cadrul general de resurse am venit cu o creștere a fondului de salarizare direct pe liniile de buget cu 3,7 mlrd. de lei și, de asemenea, avem și un fond de implementare a politicilor salariale de 770 mlrd. de lei. Acest fond este necesar pentru a acoperi acele politici. care nu pot fi la momentul dat acoperite direct pe liniile bugetare. La salarii aceasta ar însemna că prin politica salarială pentru anul viitor s-a decis să se meargă pe o majorare a tuturor salariilor cu aceeași sumă fixă – cu 1300 de lei. De asemenea, sunt careva măsuri targhetate, dar ca impact sunt minore (…)”, a precizat minsitrul.