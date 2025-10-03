Un agent economic acuză statul că, prin intermediul unei întreprinderi, a încasat ilegal circa 6 milioane de lei de la mai multe companii: „Așa face un hoț adevărat”

Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”, prin intermediul Laboratorului de Verificări Metrologice, este acuzată că ar fi încasat ilegal peste 5,6 milioane de lei. Laboratorul ar fi eliberat Buletine Metrologice, având acreditarea expirată, suspendată și, în cele din urmă, retrasă, susține Igor Plămădeală, directorul companiei „Geo Galileo”.

Olga Miron, șefa laboratorului, precizează însă că instituția și-a desfășurat activitatea în lipsa actelor permisive pentru a preveni „un blocaj instituțional”. „Se întâmpină agenții economici cu probleme grave: nu pot participa la licitații, nu pot închide lucrările, nu pot primi avize în construcții, autorizații și așa mai departe”, a argumentat ea.

Verificarea metrologică este controlul oficial prin care se confirmă că un aparat (GPS-uri de înaltă precizie, lasere, echipamente pentru măsurarea distanțelor, înălțimilor, unghiurilor etc.) indică valori corecte. Companii precum „Geo Galileo” au nevoie de certificatul de verificare metrologică pentru a demonstra că măsurătorile efectuate cu echipamentele lor sunt corecte și legale. În lipsa lui, datele pot fi contestate, proiectele invalidate, iar firma riscă sancțiuni legale.

Cronologia evenimentelor

În 2015, Laboratorului de Verificări Metrologice din cadrul Întreprinderea de Stat „INGEOCAD” a primit acreditare să efectueze verificări metrologice. Certificatul a fost obținut pe o perioadă de 5 ani, expirând în 2020.

În 2020, deși acreditarea laboratorului a expirat, el și-a continuat activitatea. La acea vreme, director al Î.S. „Ingeocad” era Serghei Nagorneac. Anatolie Ghilaș conducea Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC), iar Serghei Răilean era ministru al Economiei în Guvernul Chicu.

În 2022, acreditarea laboratorului a fost suspendată, instituției fiindu-i interzis să mai elibereze buletine de verificare metrologică.

În 2023, acreditarea laboratorului a fost retrasă, iar decizia a fost adusă la cunoștința managementului instituției.

În decembrie 2024, Igor Plămădeală a sesizat că laboratorul din subordinea Î.S. „INGEOCAD” continua să elibereze ilegal Buletine Metrologice deși nu avea acreditare. Acesta a scris o plângere la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Antreprenorul a cerut rambursarea banilor plătiți pentru serviciile neconforme și inițierea unui control asupra activității Î.S. „INGEOCAD” și a laboratorului.

Peste 5,6 milioane de lei – încasați fără acreditare

„(…) În acest scop au fost procesate 903 facturi fiscale prin care se constată că doar în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, suma percepută de Laboratorul pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și eliberarea buletinelor de verificare metrologică constituie 5 605 232 lei în lipsa actelor permisive”, a constatat Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în urma controlului inopinat.

Contactată de ZdG, Olga Miron, șefa laboratorului, a recunoscut că instituția și-a desfășurat activitatea în lipsa actelor permisive, dar spune că și-au asumat „riscul” pentru a preveni „un blocaj instituțional”.

Șefa laboratorului: „Noi am depus dosarul pentru acreditare”

„Da, cum se spune, am greșit, dar noi ne-am asumat responsabilitate ca să nu facem blocaj instituțional. Adică ar fi mai bine cum e acum? Se întâmpină agenții economici cu probleme grave: nu pot participa la licitații, nu pot închide lucrările, nu pot primi avize în construcții, autorizații și așa mai departe. Adică e mai bine să stopeze o țară întreagă decât să funcționeze un laborator care îndeplinea toate cerințele standard de acreditare? Adică noi îndeplinim toate condițiile necesare, pur și simplu nu a fost eliberat document permisiv.

(…) Acum chiar se încalcă drepturile agenților economici, pentru că cineva are certificat metrologic care încă nu-i expirat, la altcineva deja a expirat și el nu poate să-l prelungească și nu poate să participe la licitații că să poată lucra, înțelegeți?”, a explicat Olga Miron.

Șefa laboratorului a relatat că, deși laboratorul ar întruni standardete de acreditate, acesta nu deține acte permisive din cauza că „documentele normative în baza la care se efectua verificarea metrologică nu se supun directivelor europene”.

„Dar alte documente normative în țară noi nu avem, nu au fost elaborate, nu au fost implementate. Abia acum, tot noi ne-am apucat și noi le-am elaborat și am transmis la Institutul de Metrologie și la Minister pentru a fi aprobate și publicate în monitorul oficial. Adică alt așa laborator la noi în țară nu există și ar fi fost mai rău un blocaj instituțional. Nu am fi putut lucra cu agenții economici din domeniu de construcții, urbanism, drumuri, geodezie, cartografie, topografie (…) Noi am depus dosarul pe un domeniu de acreditare, dar noi nu putem să primim acreditare pentru că noi așteptăm să fie publicate normele metrologice. Fără aceste norme metrologice nu e posibil”, a menționat Olga Miron.

Un antreprenor își cere banii înapoi și acuză statul de „hoție”

Compania condusă de Igor Plămădeală, care oferă servicii de topogeodezie, cartografie și proiectare, ar fi fost prejudiciată cu aproximativ 60 de mii de lei. În situația sa ar fi și alte companii.

Igor Plămădeală

„Este foarte arogant să bagi mâna în buzunarul antreprenorului care este contribuabil. În toată perioada de când am transmis demersuri și scrisori, (autoritățile, n.r.) au încercat să facă cât mai lung și anevoios procesul, să tergiverseze soluționarea. Ei deja fac modificări în hotărâri de guvern. Ei înțeleg că este un proces penal inevitabil. Ei nu se focusează pe sancționare… Noi nu suntem sclavi, noi suntem contribuabili. Legea pentru toți este lege. (…) Acesta este un răspuns când tu încalci legea, așa răspunzi. Nu există excepții, nu pot fi excepții. Iar toate aceste răspunsuri și excepțiile pe care vor să le aplice instituțiile statului, asta este aroganța hoțului. Așa face un hoț adevărat. El cere socoteală cetățenilor, face referință la cadrul legal și zice: «tu trebuie să-mi dai mie impozit conform legii ăsteia, trebuie să-mi dai asta conform asta, asta, asta, etc.», Dar în cazul dat, lor nu le place când prin același instrument – legea – prin care ceri socoteală statului… lui nu-i place place când lui i se vorbește în aceeași limbă. Este o măgărie. (…) Acest guvern nu mă reprezintă nicicum. Hoți în lege”, acuză Plămădeală.

Autoritățile caută „soluții durabile”

Într-un răspuns obținut de antreprenorul Igor Plămădeală, datat cu 1 octombrie 2025, Cancelaria de Stat, a menționat că lipsa unui laborator din țară care are competența de a efectua verificări metrologice în domeniul geodeziei „prezintă dificultăți cu care se confruntă agenții economici din domeniul respectiv”. Prin urmare, „problema în cauză este în agenda ministerului de resort, care este în proces de identificare a unei soluții legale și durabile”.

„Autoritățile publice sesizate au întreprins toate măsurile necesare pentru a accelera procesul de identificare a unei soluții legale și durabile, rămânând deschise să contribuie la deblocarea și monitorizarea în continuare a evoluției situației. Totodată, colaborarea între entitățile responsabile va continua fiind primordială pentru a asigura respectarea legislației, precum și funcționarea stabilă și eficientă a Î.S. «INGEOCAD», activitate esențială pentru infrastructura tehnicoinginerească și cadastrală a Republicii Moldova”, a punctat Cancelaria în răspunsul remis.

Ziarul de Gardă a remis o solicitare de informații suplimentară către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), care exercită funcția de autoritate centrală de metrologie, prin care am solicitat instituției, printre altele, să numească soluțiile identificate.

„Am încercat să identificăm soluții nu pentru rezolvarea problemei laboratorului (care este destul de evidentă), dar pentru agenții economici, care au nevoie de perfectarea buletinelor metrologice în domeniul geodeziei, în situația în care nu este alt laborator acreditat în acest domeniu pe teritoriul R. Moldova. (…) Totodată, în scopul conformării la art. 6 din Legea metrologie nr.19/2016, MDED a aprobat patru Norme de Metrologie Legală care stabilesc cerinţele tehnice, metrologice şi proceduri de verificare metrologică pentru aparate geodezice și topografice, după cum urmează: NML 1-13:2025 «Stații totale geodezice. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică»; NML 1-12:2025 «Nivelmetre. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică»; NML 1-11:2025 «Telemetre electrooptice. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică»; NML 1-14:2025 «Mire topografice de nivelment. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică»”, a declarat MDED.

Cu privire la acuzațiile lui Igor Plămădeală despre faptul că autoritățile „fac deja modificări în hotărâri de guvern”, care în opinia lui le-ar permite să „ascundă” problema, MDED a notat că nu a inițiat nicio modificare normativă care „poate produce efecte de acoperire a perioade de neconformitate (2020-2025) și de limitare a transparenței în eventualele proceduri penale sau litigii”.

Întrebați dacă antreprenorii și alte instituții de stat, care au obținut buletine metrologice în perioada în care laboratorul nu avea acreditare, își vor primi banii înapoi pentru serviciile neconforme, MDED a specificat că „răspunsul la această întrebare ține de competența organelor abilitate”.