Prețul motorinei va depăși 25 de lei pe litru pe 13 martie

Carburanții vor continua să se scumpească și pe 13 martie. Prețul motorinei va ajunge la 25,47 lei/litru, iar benzina se va scumpi cu 33 de bani, până la 25,80 lei/litru. Prețurile au fost afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) joi, 12 martie.

Prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, din cauza blocării strâmtorii Ormuz în contextul războiului din Orientul Mijlociu, ceea ce a provocat îngrijorări privind aprovizionarea cu petrol la scară globală.

La 28 februarie, la începutul escaladării tensiunilor din regiune, benzina costa în R. Moldova 23,75 lei/litru, iar motorina – 20,72 lei/litru. Până pe 13 martie, prețurile au crescut cu 2,05 lei/litru la benzină și cu 4,75 lei/litru la motorină, potrivit tarifelor maxime stabilite de autorități.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că creșterea pe termen scurt a prețurilor petrolului este „un preț foarte mic de plătit pentru securitatea și pacea Statelor Unite și ale lumii”. El a scris că prețurile „vor scădea rapid atunci când amenințarea programului nuclear iranian va fi eliminată” și i-a numit pe cei care „gândesc altfel” — „proști”.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că că autoritățile „se asigură că volumele disponibile în Republica Moldova vor acoperi consumul nostru curent și pe termen mediu pentru a menține toate serviciile critice, serviciile publice și pentru a avea combustibilul necesar pentru cetățeni”.

În contextul cazurilor în care la unele stații nu se vine cu motorină, directorul ANRE, Alexei Taran, a spus că limitarea cantității de carburant vândută șoferilor la benzinării este ilegală atât timp cât stația dispune de stocuri, iar companiile petroliere care refuză să alimenteze clienții sau impun restricții nejustificate riscă sancțiuni.