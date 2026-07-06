STUDIU Peste jumătate dintre producătorii de energie regenerabilă din R. Moldova riscă falimentul. Ce înseamnă asta pentru cetățeni

Mai mult de jumătate dintre producătorii de energie din surse regenerabile (580 MW) din R. Moldova riscă să falimenteze. Deși autoritățile anunță uneori că, la orele amiezii, consumul de energie „este acoperit integral din surse regenerabile”, această producție este concentrată în orele cu soare sau vânt și nu poate fi stocată, din lipsa unor sisteme de baterii. În aceste condiții, producătorii de energie regenerabilă care activează pe piața liberă riscă să își înceteze activitatea, iar R. Moldova ar putea pierde investiții de aproape 300 de milioane de euro. Aceste concluzii se regăsesc într-un studiu publicat de Sergiu Tofilat, expert WatchDog.MD, din care Ziarul de Gardă a selectat principalele constatări.

Datele citate în studiul WatchDog.MD arată că, în ultimii 5 ani, sectorul de regenerabile s-a dezvoltat „foarte activ”, puterea instalată a crescut mai mult de 10 ori și a depășit 1000 MW – „suficient ca să acoperim consumul întregii țări”, notează Sergiu Tofilat. Totuși, sub risc de faliment sunt peste 580 MW de surse regenerabile, valoarea investițiilor ridicându-se la aproximativ 300 milioane de euro.

„Pentru că sursele regenerabile produc energie mai mult ziua când este soare sau când bate vântul, dar această energie nu poate fi stocată pentru că nu avem baterii. Iar dimineața și seara avem deficit de energie, consumul crește când oamenii sunt acasă. Drept urmare, ziua consumul e mic, dar se produce deja prea multă energie și producătorii de regenerabile nu au cui o vinde sau sunt temporar deconectați de la rețea și pierd bani. Dar fără bani nu pot achita creditele”, a explicat expertul.

În R. Moldova, 44% din centralele regenerabile beneficiază de sprijinul statului, care este obligat să le cumpere energia sau să le achite compensații. Totuși, 56% dintre producătorii de energie regenerabilă nu beneficiază de sprijin din partea statului. Când rețeaua este suprasolicitată, aceștia sunt deconectați fără a primi compensații și nici nu își pot exporta energia, din cauza capacității insuficiente a rețelelor electrice, se arată în studiul citat.

„Dacă falimentează mai mult de jumătate din producătorii de regenerabile, va trebui să importăm mai mult din România, care la fel se confruntă cu deficit de energie. În România preţul energiei se schimbă la fiecare 15 minute. Cele mai mari prețuri sunt dimineața și seara, când noi consumăm cel mai mult. În final vom fi nevoiți să majorăm tarifele”, a explicat Sergiu Tofilat, referindu-se la impactul asupra consumatorilor.

Printre soluțiile propuse de expert se numără „investițiile în baterii de stocare.