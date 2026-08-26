Stările de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, prelungite cu 30 de zile. CNMC a adoptat mai multe decizii: accelerarea investițiilor în producerea și stocarea energiei electrice, dar și diminuarea iluminatului public cu 50%

Starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică au fost prelungite cu încă 30 de zile, începând cu 27 august, „în contextul menținerii riscurilor în sectoarele energetic și hidrologic”. Prelungirea este „o măsură de prevenire, care permite autorităților să acționeze mai rapid dacă situația din țară sau din regiune se agravează”, conform unui comunicat de presă emis de Comisia Națională de Management al Crizelor.

În ședința de miercuri, Comisia Națională de Management a Crizelor (CNMC) a aprobat un nou pachet de măsuri destinate accelerării dezvoltării capacităților interne de producere și stocare a energiei electrice, în contextul deteriorării situației de pe piețele energetice regionale și internaționale și al menținerii stării de alertă în sectorul energetic, a anunțat Ministerul Energiei.

Totodată, autoritățile publice locale vor trebuie să reducă cu cel puțin 50% consumul de energie electrică destinat iluminatului public, iar irigarea spațiilor verzi publice va fi permisă doar în cazurile „strict necesare”.

„În sectorul energetic, starea de alertă ne permite să urmărim permanent stocurile de carburanți și livrările din import, să eliminăm mai repede eventualele blocaje administrative sau de transport și să asigurăm energia electrică necesară, inclusiv în orele în care consumul este cel mai mare. În sectorul hidrologic, prioritatea este ca populația, spitalele, școlile și instituțiile sociale să aibă apă potabilă. Starea de alertă permite monitorizarea zilnică a cantităților de apă captate și distribuite, oprirea captărilor neautorizate, identificarea și pregătirea sondelor care pot fi folosite ca surse alternative și aprovizionarea cu cisterne a localităților în care alimentarea cu apă ar putea fi întreruptă. Prin urmare, menținerea stărilor de alertă ne ajută să păstrăm accesul populației și al economiei la apă, energie electrică și carburanți, în pofida situației dificile din regiune. Deciziile Comisiei Naționale de Management al Crizelor oferă autorităților mecanisme mai rapide și proceduri mai flexibile pentru a preveni problemele și a interveni înainte ca acestea să afecteze populația și serviciile esențiale”, notează CNMC.

„Stocurile de carburanți sunt în creștere, însă riscurile logistice se mențin”

Datele actualizate prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică indică, la 25 august, stocuri disponibile de aproximativ 11,8 zile de consum pentru benzină și 8,4 zile pentru motorină. Comparativ cu luna iulie, când stocurile comerciale de motorină acopereau 6,9 zile de consum, nivelul de acoperire a crescut cu 1,5 zile.

O evoluție este înregistrată și în rețeaua de distribuție. Dacă la 18 august lipsa temporară a motorinei era raportată la 58 de stații de alimentare, la 26 august numărul acestora a scăzut la 33.

„Per ansamblu, dinamica stocurilor este pozitivă, iar situația aprovizionării cu produse petroliere se menține la un nivel acceptabil. Autoritățile continuă însă monitorizarea, în condițiile în care refacerea stocurilor este afectată de evoluțiile de pe piețele internaționale și de dificultățile logistice din regiune. Nivelul scăzut al Dunării a redus capacitatea de transport a unei barje de la 2000-2500 de tone la aproximativ 900 de tone. Pentru transportarea aceluiași volum de carburanți sunt necesare de peste două ori mai multe curse, iar durata livrărilor a ajuns să depășească două săptămâni”, a explicat Comisia.

R. Moldova importă până la 79% din necesarul de energie electrică

În funcție de consum, importurile acoperă între 58% și 79% din necesarul zilnic de energie electrică al Republicii Moldova.

În același timp, din cauza secetei, producția hidroelectrică regională din primul semestru al anului 2026 a fost cu 55% sub media perioadei 2021-2025. În orele de consum maxim, prețul energiei electrice a depășit 3.000 de lei pentru un MWh.

Prin măsurile adoptate, autoritățile spun că „urmăresc să accelereze dezvoltarea capacităților interne de producere și stocare a energiei electrice, să elimine blocajele administrative și să reducă presiunea asupra sistemului în orele de consum maxim”.

Pentru consolidarea rezilienței sistemului energetic, au fost adoptate următoarele măsuri:

1. Examinarea prioritară a investițiilor în producerea și stocarea energiei electrice. Solicitările de aprobare prealabilă a investițiilor în proiecte de producere și stocare a energiei vor fi examinate cu prioritate. Măsura urmărește reducerea termenelor administrative și punerea mai rapidă în funcțiune a noilor capacități energetice.

2. Accelerarea punerii în funcțiune a centralelor eoliene și fotovoltaice. Pe durata stării de alertă, centralele eoliene și fotovoltaice care includ instalații de stocare în același amplasament și care urmează să fie date în exploatare până la expirarea stării de alertă vor fi exceptate de la procedura de autorizare prevăzută de Legea cu privire la energia electrică, cu informarea Comisiei de autorizare.

3. Prelungirea avizelor de racordare pentru proiectele aflate în construcție. Avizele de racordare care au expirat în luna iulie sau expiră în perioada stării de alertă vor putea fi prelungite, în condițiile stabilite de Comisie. Cererile vor fi examinate în termen de cinci zile, iar prelungirea va putea fi acordată pentru cel mult trei luni, fără posibilitatea unei noi prelungiri. Solicitantul va trebui să își asume în scris punerea sub tensiune a centralei în termenul acordat.

4. Crearea unor condiții flexibile pentru dezvoltarea capacităților de stocare. Pentru cererile depuse până la 15 septembrie 2026, operatorii de sistem vor putea emite avize de racordare pentru instalații de stocare cu o putere totală cumulată de până la 200 MW, în zonele în care nu există congestii efective ale rețelei. Mecanismul vizează instalații cu o putere de cel puțin 1 MW și o capacitate de stocare mai mare de 2 MWh. Avizele vor fi valabile cel mult șase luni, fără posibilitatea prelungirii.

Pentru a evita presiunile suplimentare asupra sistemului în orele de consum maxim, încărcarea instalațiilor de stocare din rețeaua electrică nu va fi permisă în intervalele 06:00–09:00 și 18:00–23:00.

5. Examinarea prioritară a documentației pentru proiectele energetice. Documentația urbanistică și de proiect pentru centralele fotovoltaice, centralele eoliene și instalațiile de stocare va fi examinată cu prioritate. Autoritatea Aeronautică Civilă va examina prioritar și solicitările privind amplasarea centralelor eoliene în zonele cu servituți aeronautice.

6. Vămuirea prioritară a echipamentelor energetice. Serviciul Vamal va institui un culoar dedicat pentru vămuirea generatoarelor, transformatoarelor, invertoarelor, cablurilor, sistemelor de stocare și a altor echipamente destinate proiectelor de energie regenerabilă. Măsura va reduce timpul necesar pentru aducerea și instalarea echipamentelor în Republica Moldova.

7. Reducerea consumului pentru iluminatul public. Autoritățile publice locale vor reduce, în limitele posibilităților tehnice, cu cel puțin 50% consumul de energie electrică destinat iluminatului public. Măsura completează acțiunile de economisire instituite anterior și urmărește reducerea consumului în condițiile disponibilității limitate a energiei pe piețele regionale.

Noi măsuri pentru economisirea și protejarea resurselor de apă

În sectorul hidrologic, datele prezentate Comisiei arată că precipitațiile recente nu au fost suficiente pentru refacerea rezervelor de apă.

La lacul de acumulare Nistrean, nivelul apei a coborât la 112,40 metri, fiind cu 8,60 metri sub nivelul normal de retenție. Aportul din amonte este de numai 15 metri cubi pe secundă, în timp ce, pentru menținerea debitului ecologic în aval, sunt deversați 75 de metri cubi pe secundă.

La lacul Costești–Stânca, nivelul apei este cu 6,61 metri sub limita normală.

Pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna se menține Codul Roșu. Debitele au scăzut la aproximativ 10% din valorile medii multianuale, iar pe unele sectoare există riscul de secare completă.

La stația de pompare Coșernița, care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău și a suburbiilor, nivelul apei a coborât la 8,34 metri.

În aceste condiții, Comisia a aprobat măsuri suplimentare pentru „utilizarea rațională a apei, identificarea surselor alternative și prevenirea întreruperilor în alimentarea populației și a obiectivelor de importanță critică”.

1. Monitorizarea zilnică a captării și distribuirii apei. Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă vor monitoriza zilnic volumele captate și distribuite, vor identifica și remedia pierderile din rețele și vor asigura rezervele necesare pentru funcționarea continuă a sistemelor. Autoritățile competente vor fi informate imediat dacă apare riscul unor dificultăți în alimentarea cu apă.

2. Inventarierea surselor subterane și alternative de apă. Până la 15 septembrie 2026, autoritățile publice locale vor prezenta inventarul tehnic complet al sondelor, fântânilor de mare adâncime și al altor surse alternative. Inventarul va include starea de exploatare a acestora și necesarul logistic estimat pentru aprovizionarea de rezervă a populației și a obiectivelor de importanță critică.

3. Pregătirea planurilor de continuitate a alimentării cu apă. În localitățile în care există riscul afectării alimentării cu apă, operatorii și autoritățile publice locale vor elabora și vor activa planuri de continuitate. Acestea vor identifica sursele alternative și modalitățile de aprovizionare de urgență.

4. Limitarea irigării spațiilor verzi publice. Irigarea va fi permisă doar în cazurile strict necesare, în intervalele cu evaporare redusă și, prioritar, prin utilizarea apei nepotabile sau a altor surse alternative.

5. Interzicerea utilizării apei potabile pentru irigații. Apa potabilă nu va putea fi utilizată pentru irigarea culturilor. Irigarea va fi limitată sau realizată conform unui program elaborat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cu prioritate pentru culturile în cazul cărora întreruperea irigării poate provoca pierderi ireversibile.

6. Reducerea consumului de apă în activitățile economice. Întreprinderile vor aplica măsuri de economisire și vor recircula sau reutiliza apa în procesele tehnologice, acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și nu generează riscuri pentru sănătatea populației sau pentru mediu.