Peste 54 000 de rechizite colectate și 868 de copii pregătiți de școală. Rezultatele campaniei „Vreau și eu să învăț” 

Noul an școlar va începe mai ușor pentru 868 de copii din familii social-vulnerabile, care au primit ghiozdane și rechizite în cadrul celei de-a 10-a ediții a campaniei „Vreau și eu să învăț”. Inițiativa este implementată de Asociația Obștească „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE” și are ca scop să readucă în atenția publicului realitatea copiilor care pornesc în viață cu șanse inegale.

Parteneriatul cu Kaufland Moldova a adus o valoare adăugată campaniei prin sprijin financiar, implicarea angajaților și organizarea colectei pentru clienți în cadrul magazinelor.

„Pentru Kaufland, implicarea în astfel de proiecte este o decizie firească, pentru că suntem convinși că investiția în tânăra generație este singura cale spre o societate prosperă, iar educația trebuie să fie accesibilă fiecărui copil. De asemenea, am dori să le mulțumim clienților noștri care au răspuns cu atâta generozitate acestei chemări. Împreună, am transformat simple rechizite în șansa reală la un viitor mai bun”, a declarat Cristina Aramă, Manager Corporate Affairs Kaufland Moldova.

Datorită generozității donatorilor din întreaga țară, în cadrul acestei ediții s-au colectat 54 969 de unități de rechizite, în valoare aproximativă de 860 000 MDL.

„Cu toții avem o amintire plăcută despre începutul școlii, dar pentru unii copii, această amintire se construiește mai greu. Și aici începe responsabilitatea și implicarea noastră, a tuturor. Campania „Vreau și eu să învăț” arată cât de mult putem realiza atunci când mediul de afaceri și societatea civilă își unesc forțele. Le mulțumim tuturor donatorilor, clienților magazinelor, voluntarilor și partenerilor care s-au implicat. Împreună, am reușit să le construim copiilor un început de drum cu mai multă speranță”, a menționat Tatiana Baltă, Directoare Executivă A.O. „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE”.

Caravana de distribuire a început pe 21 august. Echipa CONCORDIA Moldova, alături de zeci de voluntari, persoane publice și reprezentanți ai companiilor partenere au parcurs aproximativ 5 000 de kilometri prin țară pentru a le oferi copiilor, direct la ei acasă sau în centrele multifuncționale, ghiozdanele și rechizitele pregătite.

Despre Asociația Obștească „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE”

Prezentă în Moldova din anul 2004, Asociația Obștească „CONCORDIA. PROIECTE SOCIALE” oferă sprijin copiilor, tinerilor, familiilor și persoanelor în etate în drumul lor către o viață mai bună și lipsită de griji. Alături de o echipă formată din 202 de angajați și peste 130 de voluntari, asociația oferă zilnic mese calde, educație, servicii sociale și programe de integrare pentru mii de persoane din medii vulnerabile.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1 540 de magazine în 8 țări, peste 155 000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. În 2025, Kaufland Moldova a fost premiată în cadrul concursului „Marca Comercială”, distincție care reflectă eforturile și angajamentul constant al companiei față de calitatea serviciilor, fiind astfel un partener economic și social de încredere pentru Republica Moldova.

Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland la nivel de grup. Sub umbrela „Implicarea face diferența” sunt comunicate toate proiectele de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.