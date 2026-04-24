Prețurile motorinei și benzinei pentru vineri, 24 aprilie. Benzina s-a scumpit, în timp ce prețul maxim al motorinei a scăzut

Pe 24 aprilie 2026, șoferii vor plăti cu 5 bani mai puțin pentru motorină și cu 13 bani mai mult pentru benzină, față de ziua precedentă, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pentru ziua de vineri, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

29,06 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+13 de bani);

(+13 de bani); 29,71 lei/litru – pentru motorina standard (-5 de bani).

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele:

PL – valoarea medie a cotațiilor medii Platts pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;

CV – rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul SUA pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;

MC – marja comercială specifică;

AC – cota accizelor, aplicate în conformitate cu Codul Fiscal, pentru 14 zile anterioare;

TVA – cota TVA aplicată în conformitate cu Codul Fiscal.