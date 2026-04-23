Condamnarea lui Vladimir Plahotniuc, motivată pe 672 de pagini

Argumentele instanței privind recunoașterea vinovăției lui Plahotniuc și condamnarea acestuia la 19 ani de detenție au fost incluse într-o sentință motivată, extinsă pe 672 de pagini, publicată miercuri, 22 aprilie 2026, în aceeași zi în care a fost pronunțată decizia.

Instanța l-a recunoscut pe Vladimir Plahotniuc vinovat pe toate cele cinci capete de acuzare înaintate de procurori. Crearea și conducerea unei organizații criminale i-a adus lui Vladimir Plahotniuc 12 ani de închisoare. De asemenea, pentru fiecare dintre cele două episoade de escrocherie (2013–2014 și 2014–2015), Plahotniuc a fost condamnat la câte 13 ani de detenție, iar pentru fiecare dintre cele două episoade de spălare a banilor (2013–2015 și 2014–2015), instanța l-a condamnat la câte opt ani de pușcărie. Prin concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța i-a stabilit lui Plahotniuc o pedeapsă de 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Instanța a mai decis ca Plahotniuc să plătească circa 97 de mii de lei cu titlu de cheltuieli suportate pentru extrădarea sa din Grecia. Totodată, s-a dispus încasarea din conturile lui Plahotniuc, în beneficiul Ministerului Finanțelor, a sumei totale de circa 58 de milioane de dolari SUA și circa 5,2 milioane de euro.

Singura cauză de învinuire a lui Plahotniuc ajunsă pe masa magistraților

Potrivit PA, Plahotniuc a fost pus sub învinuire în dosarul „Frauda bancară” în decembrie 2021, la doi ani și jumătate de la fuga din țară. În august 2022, acuzatorii de stat au disjuns un episod în privința oligarhului pentru a-l expedia în judecată.

Cauza penală însă a ajuns în instanță mult mai târziu, în iulie 2023, pentru că Plahotniuc era de negăsit. Trimiterea dosarului în judecată a fost posibilă abia după operarea modificărilor legislative în acest sens, potrivit cărora un inculpat poate fi judecat în lipsă. La începutul anului 2024, chiar dacă procurorul s-a împotrivit, în instanță, această cauză a fost conexată cu un alt dosar, iar Plahotniuc a început să fie cercetat alături de alți șapte inculpați. În septembrie 2025, după reținerea sa în Grecia, la solicitarea acuzatorului de stat, cauza a fost din nou separată.

Potrivit procurorilor, Vladimir Plahotniuc a fost creatorul și conducătorul organizației criminale care a orchestrat cea mai mare schemă de fraudare bancară din istoria R. Moldova. În rezultat, statul a fost prejudiciat cu circa 13,4 miliarde de lei, sumă ce în 2014 reprezenta 12 % din produsul intern brut al țării.

Un avion, finanțarea „Edelweiss” și investiții în imobiliare din miliardul furat

Dosarul pe numele lui Plahotniuc, episodul „Frauda bancară”, ajuns în judecată, a inclus două episoade de spălare de bani.



Potrivit procurorilor, între 2013 și 2014, peste 18 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro, bani obținuți de companiile din grupul Șor sub formă de credite de la Banca de Economii a Moldovei (BEM), Banca Socială și Unibank, au ajuns pe conturile unor companii offshore ale cărui beneficiar era Vladimir Plahotniuc. Printre aceste companii s-ar fi numărat „Finpar Victoria Limited”, „Sigmateli Limited” sau „Mavogan Holdings”. Banii au fost utilizați, printre altele, pentru finanțarea fundației de binefacere „Edelweiss” ori, sub formă de investiții, pentru repararea mai multor imobile, acuză procurorii.



Totodată, procurorii i-au imputat lui Vladimir Plahotniuc că între 2014 și 2015, pe conturile letone ale companiei offshore „Seppota Services”, controlată de acesta, au fost transferați 21 de milioane de dolari SUA. Banii, afirmau procurorii, proveniți de la un grup de firme asociate lui Șor și de la un alt grup de companii asociate lui Andronachi, toate creditate de băncile devalizate, au fost utilizați pentru procurarea de către Plahotniuc a unui avion de model Embraer Legacy 650.

Dosarele lui Plahotniuc din țară și de peste hotare: escrocherie, organizație criminală, spălare de bani, fals în acte și contrabandă

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție. În aprilie 2026, pe lângă proaspăta condamnare, numele lui Plahotniuc apare în alte cinci dosare aflate la faza de urmărire penală, în gestiunea PA. Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat de anchete și în Federația Rusă, România, Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte.