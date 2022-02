Președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un interviu pentru presa din România: „Gazul a devenit deja un instrument de presiune politică nu doar în raport cu R. Moldova”

Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a declarat, într-un interviu pentru Digi24.ro, că „gazul a devenit un instrument de presiune politică nu doar în raport cu R. Moldova, ci cu toată Europa”. R. Moldova s-a confruntat în ultimele luni cu o criză a gazelor din cauza companiei Gazprom, care a solicitat autorităților de la Chișinău să achite datorii istorice pentru contractul de livrare. Pentru iarna viitoare, susține Igor Grosu, guvernul de la Chișinău trebuie să colaboreze cu cel de la București pentru a se asigura că situația nu se va repeta.

Alexandru Rotaru: Există un gazoduct, de ce nu este folosit?

Igor Grosu: O clipă, despre interconexiunea pe electricitate Isaccea-Vulcănești- Chișinău. Este deja aprobat proiectul, într-un orizont de maximum trei ani noi trebuie să avem această linie de înaltă tensiune până la Chișinău.

Gazoductul Iași – Chișinău, că de ce nu l-am folosit? Ba da, eu pot să spun că l-am folosit. În special în octombrie când am avut primul șoc din partea Gazpromului și atunci noi am putut prelua volume tehnice din gazoductul Iași-Chișinău, de la partenerii români și din Ucraina. Deci el este funcțional și poate fi folosit în orice moment când achiziționăm

Alexandru Rotaru: Dar exploatarea sa pe scară largă e luată în calcul?

Publicitate

Igor Grosu: Da, evident. Asta este o investiție foarte importantă, înțeleg că astăzi doamna prim-ministră a făcut un anunț important legat de acordurile pe care le-a finisat, partea moldavă în raport cu comapnia care gestionează acest gazoduct. Este o investiție strategică, dar vă spun: electricitate, gaze, interconexiuni, ăsta este viitorul și asta este tema pe care trebuie să o facem. Și trebuie să – deja suntem condamnați, cel puțin pentru iarna viitoare – să lucrăm în echipă pentru a…

Alexandru Rotaru: În echipă cu cine?

Igor Grosu: Cu România. Pentru a identifica surse alternative, pentru a face rezerve, pentru a le depozita, noi bunăoară…

Alexandru Rotaru: Știu, România și-a întins mâna pentru a depozita în depozitele sale.

Igor Grosu: În România, în Ucraina, bineînțeles, o să analizăm și o să discutăm împreună. Trebuie să le facem foarte repede.

„Integrarea europeană este obiectivul nostru”

Publicitate

Alexandru Rotaru: Bun. Libertatea energetică este un subiect extrem de sensibil la adresa Rep. Moldova. Întrebare care cumva planează în aer și pe care au atins-o unii experți de la Chișinău din ce am văzut. Este Rep. Moldova supusă unui proces de șantaj din partea Rusiei cu mâna pe robinetul de gaze?

Igor Grosu: Eu pot să vă spun foarte clar că gazul a încetat a fi doar un produs comercial. Și gazul a devenit deja un instrument de presiune politică nu doar în raport cu Rep. Modova, cu toată Europa. Lucrul ăsta deja toată lumea îl înțelege.

Alexandru Rotaru: Deranjează Moscova ideile pro-europene de la Chișinău?

Igor Grosu: Și schimbarea de atitudine a Gazpromului care nu este o companie de capul ei.

Alexandru Rotaru: Din capul locului, e înțeles.

Igor Grosu: Exact. S-a schimbat odată cu noua guvernare de la Chișinău. După ce în iunie, iulie, anul trecut, Partidul Acțiune și Solidaritate au obținut un scor fără precedent, 63 de locuri în Parlament, atitudinea s-a schimbat. Și dacă altădată…

Alexandru Rotaru: Deci este un instrument de șantaj?

Igor Grosu: Evident. Lucru ăsta și ei îl știu și ei știu că noi îl știm.

Alexandru Rotaru: Pe surse de la Chișinău cum că Rep. Moldova ar putea beneficia de un tarif preferențial la gaze dacă s-ar renunța la unele idei geopolitice, să le numim. Aveți cunoștință de aceste lucruri, sunt adevărate aceste lucruri? Este presată Rep. Moldova să renunțe la proiectul pro-european?

Igor Grosu: Noi am spus de fiecare dată că integrarea europeană este obiectivul nostru. Și am rugat de fiecare dată să fie apreciată consecvența noastră. Mai mult decât atât, nu este decât vectorul pe care clasa politică de la Chișinău – sau majoritatea parlamentară – l-a ales. L-au ales cetățenii și nu la o diferență de câteva sutimi sau zecimi de voturi.

Alexandru Rotaru: Există o majoritate pro-europeană.

Igor Grosu: O majoritatea foarte clară și însăși oponenții noștri au recunoscut că noi am învins într-o luptă onorabilă, chiar dacă în condiții inegale, în comparație cu resursele pe care le aveau ei, financiare, mediatice, administrative și așa mai departe. Evident că asta deranjează, dar noi am spus ăsta e obiectivul nostru de integrare europeană. Valoric, spiritual, istoric, economic, educațional, cum vreți, noi suntem conectați la spațiul european, la comunitatea de limbă, cultură, istorie cu România. Asta este predestinat. Aici nu se discută și nu se negociază lucrurile astea. Unicul lucru ce noi ne dorim – ne dorim o soluționare pașnică a acestui conflict și – atenție! – și lucrul ăsta este înțeles și în capitala aia moscovită. Este clar pentru ei și pentru noi este clar că noi avem toți împreună o șansă, acum, de soluționare a unui conflict înghețat, care este spre fericirea noastră, spre norocul nostru, nu este nici religios, nici inter-etnic. Poate fi soluționat. Mai mult ca atât, industria de acolo, care este așa cum este, sub controlul unor grupări – este foarte bine conectată la piețele europene. Tot ce produc, livrează, exportă în piețele europene, deci ei deja înțeleg care sunt avantajele pieței europene. Acum, trebuie să adopte și standardele europene. Drepturile omului, libertățile presei, libera circulație și așa mai departe. Vă dau un exemplu: surpriza pe care mi-au oferit-o alegerile din 2020-2021, atenție, 14 procente din cetățenii noștri de pe malul stâng din Transnistria au votat pentru PAS. În situația în care noi nu am călcat un picior…

Alexandru Rotaru: Pentru că nu vi se dă voie.

Publicitate

Igor Grosu: Pentru că nu ni se permite – un pliant nu l-am dus.

„Nu ne putem permite luxul să nu luăm în calcul orice situație”

Alexandru Rotaru: Cum vă simțiți dvs, președintele Parlamentului, să nu puteți merge în campanie sau în informare la dvs acasă?

Igor Grosu: Evident că este un disconfort – disconfort este prea diplomatic spus – este o îngrădire a drepturilor noastre, acolo este un regim și ei trebuie să știe lucrul ăsta, felul în care au acaparat acest teritoriu și gestionează – e doar calificativul de regim. Faptul că sunt oameni sechestrați despre are rudele nu cunosc ce-s cu ei, de unde sunt și așa mai departe. Este un regim și un lucru trebuie să fie clar, toate schemele, toate aranjamentele, pentru că această enclavă, acest teritoriu a profitat și a înflorit atîta timp cît au avut niște parteneri aici la Chișinău cu care se înțelegeau. Contrabanda sau traficul de țigări, importau cu milioanele.

Alexandru Rotaru: E un loc unde se spală bani.

Igor Grosu: Absolut. În Transnistria, după care scoteau de acolo hotarul României și tot din România mai departe.

Alexandru Rotaru: România are de suferit din cauza conflictului din Transnistria?

Igor Grosu: Evident, economic. Toată Europa. În special România care este interfața UE la hotarul cu Rep. Modova. În plus, este armata rusă. Aici noi am rămas consecvenți întotdeauna. Sunt angajamentele de la Istanbul, care spun foarte clar că armata trebuie scoasă împreună cu armamente, muniții de la Cobasna, care este un pericol real, nu doar pentru malul stâng, pentru Ucraina, pentru noi și așa mai departe.

Alexandru Rotaru: Ați vorbit de armată și cumva suntem într-o perioadă în care termenul acesta este din în ce mai folosit la marile mese de discuție. E pe agenda europeană și nu doar. Suntem într-un punct în care am văzut oamenii îngrijorați la Chișinău de posibilitatea unui conflict. Văzusem rapoartele făcute publice de agențiile mari de presă inernaționale care vorbeau despre posibile mișcări de trupe în Transnistria. Vă adresez o întrebare inspirată din unul din analiștii de la Chișinău, pe care cred că și îl cunoașteți. Sunt foarte curios de modul în care vedeți dvs lucrurile. Dacă se întâmplă, doamne ferește, să izbucnească un conflict, modul de lucru era legat de acea posibilă Novorossya către gurile Dunării, o idee a Rusiei, cu punerea în mișcare a trupelor din Transnistria. Nu știm câte trupe sunt acolo, nu știm în ce stare sunt trupele, dar cert este că sunt. În cazul unei agresiuni externe, Rep. Moldova ar putea lua în calcul solicitarea ajutorului din partea României?

Igor Grosu: Eu nu am luxul să vă dau un scenariu, deși noi analizăm toate scenariile posibile. Eu totuși sper că se va ajunge la un dialog. O să prevaleze dialogul diplomatic. Și mai puțin rolul militarilor. Evident că am auzit și citim și noi despre aceste scenarii, urmărim foarte atent aplicațiile, nr de aplicații, comportamentul unităților militare din Rusia, din stânga Nistrului, așa numitor unității militare transnistrene și așa mai departe. Noi suntem siguri că Moldova așa cum a avut și are prieteni în această criză energetică va avea prieteni și în alte situații, doamne ferește, se va ajunge la această –

Alexandru Rotaru: Este un scenariu de luat în calcul?

Igor Grosu: Noi trebuie să luăm în calcul toate scenariile pentru că suntem în proximitatea, suntem la câteva sute de km de zona de conflict, mă refer la estul Ucrainei, și nu ne putem permite luxul să nu luăm în calcul orice situație. Urmărim cu atenție ce se întâmplă în sudul Ucrainei, zona pe care ați menționat-o dvs. Repet, suntem îngrijorați, urmărim foarte atent și bineînțeles că suntem în contact permanent cu partenerii noștri.

Citiți interviul integral aici

Publicitate