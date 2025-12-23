Premieră pe piața din R. Moldova. Energocom anunță că a cumpărat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei

Compania de stat Energocom anunță marți, 23 decembrie, despre achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS).

Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim, precizează compania într-un comunicat.

„Pentru SA Energocom, această achiziție reprezintă o premieră, marcând integrarea energiei livrate din bateriile de stocare în portofoliul de surse contractate. Soluția BESS sprijină stabilitatea rețelei, reduce presiunea din orele de vârf și facilitează utilizarea mai eficientă a energiei regenerabile produse local.

Prin această inițiativă, SA Energocom susține dezvoltarea tehnologiilor moderne de stocare a energiei și consolidează rolul producătorilor locali în asigurarea securității energetice a R. Moldova”, menționează Energocom.

Pe 10 decembrie, Energocom anunța că a efectuat prima sa tranzacție pe platforma Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), achiziționând „în mod simbolic” 1 MWh.