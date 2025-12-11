Premieră pe piața energiei electrice: Energocom a cumpărat „simbolic” 1 MWh

Energocom a efectuat ieri, 10 decembrie 2025, prima sa tranzacție pe platforma Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), achiziționând „în mod simbolic” 1 MWh.

Conform Energocom, testul are drept scop „verificarea operabilității și funcționalității noii piețe, precum și evaluarea modului în care aceasta poate sprijini diversificarea și transparentizarea mecanismelor de achiziție a energiei electrice”.

„Prin această operațiune, a fost dat startul unui nou început pentru sectorul energetic național. Piața pentru Ziua Următoare reprezintă un pas esențial în dezvoltarea unui sistem competitiv, sustenabil și aliniat standardelor europene. Funcționarea acesteia permite formarea prețului în mod transparent, în baza cererii și ofertei, oferind participanților oportunități sporite de optimizare și de gestionare eficientă a portofoliului energetic”, transmite Energocom.

Directorul Consiliului de Administrație al ANRE, Constantin Borosan, a scris că tranzacția a avut loc pentru ziua de livrare 11 decembrie 2025, intervalul orar 21:00-22:00, „ceea ce se încadrează în orele consumului de vârf”. Pentru 1 MWh, prețul de închidere a pieței a fost de 3 080 lei/MWh.