Peste 30 de localități vor primi finanțare pentru dezvoltare și proiecte de infrastructură. Lista aprobată de Guvern

33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin Programul „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată joi, 11 iunie, de Guvern, potrivit unui comunicat de presă.

Programul „DAR 1+3” reprezintă un mecanism de cooperare între Guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Contribuția Guvernului pentru fiecare proiect este de până la 350 de mii de lei, în timp ce autoritățile publice locale și diaspora contribuie fiecare cu cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului.

Proiectele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, procurarea utilajelor, renovarea instituțiilor de educație și cultură, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Astfel, în comuna Gangura va fi modernizată infrastructura de alimentare cu apă, la Cărbuna și Capaclia vor fi instalate sisteme fotovoltaice pentru funcționarea sustenabilă a fântânilor arteziene, iar la Geamăna va fi construită o cazangerie pe biomasă pentru gimnaziu. Totodată, la Sipoteni vor fi instalate panouri solare pe acoperișul grădiniței „Prichindel”, iar în localități precum Filipeni, Dărcăuți, Prepelița și Vadul lui Isac vor fi reabilitate drumuri locale și căi de acces.

Alte proiecte vizează spații comunitare și accesibilitate, inclusiv amenajarea unei căi de acces sigure la Casa de Cultură din Pelinia, renovarea bibliotecii sătești din Puhoi și amenajarea unui teren de minifotbal în satul Cioara.

Programul „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” este implementat prin intermediul Biroului relații cu diaspora și are drept obiectiv consolidarea cooperării dintre Guvern și diaspora, oferind autorităților publice locale oportunitatea de a implementa proiecte de dezvoltare în parteneriat cu asociațiile diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în Republica Moldova.