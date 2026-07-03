Peste 25,8 milioane de lei au fost redirecționați prin mecanismul 2%: topul beneficiarilor din 2026

Persoanele fizice din R. Moldova au direcționat, în anul 2026, peste 25,8 milioane de lei către organizații necomerciale și entități religioase prin mecanismul desemnării procentuale, cunoscut drept „Legea 2%”.

Asociația Obștească „Media-Guard”, parteneră a Ziarului de Gardă, este principala beneficiară a desemnărilor procentuale în rândul organizațiilor media.

Mecanismul 2% este aplicat pentru al zecelea an consecutiv și permite contribuabililor să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă, fără a suporta costuri suplimentare.

Potrivit listei publicate de SFS, principalii cinci beneficiari ai desemnărilor procentuale din acest an sunt:

Fundația de Susținere a Veteranilor și Lucrătorilor Sectorului Energetic „ENERGIE” – 873 151,32 lei Asociația Obștească „VIAȚA FĂRĂ LEUCEMIE” – 626 858,09 lei Asociația Obștească a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova – 620 184,74 lei Fundația „Caritate.MD” – 392 170,28 lei Comunitatea religioasă Parohia cu Hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din mun. Chișinău – 342 631,36 lei

În ceea ce privește organizațiile din domeniul mass-media, în top 3 sunt:

Asociația Obștească „Media-Guard”, parteneră a Ziarului de Gardă – 161 705,76 lei ;

; Asociația Obștească Academia de Creație și Inovații Mediatice (ACIM), care dezvoltă portalul Zona de Securitate – 59 021,91 lei ;

; Asociația Obștească Proiectul media „Cu Sens” – 54 779,18 lei.

Lista contribuabililor beneficiari de desemnare procentuală cu sumele de desemnări procentuale validate în anul 2026, poate fi consultată aici.

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