Orar extins la Serviciul Fiscal, în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2025
Direcțiile deservire fiscală vor activa cu regim special în perioada recepționării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2025 de la persoanele fizice, a transmis Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, toate Direcțiile deservire fiscală din țară vor activa conform următorului orar:
- 14-16 aprilie 2026 – de la 07:30 până la 19:00;
- 17 aprilie 2026 – de la 07:30 până la 17:00;
- 21-24 aprilie 2026 – de la 07:30 până la 19:00;
- 25 aprilie 2026 – de la 08:00 până la 14:00;
- 27-30 aprilie 2026 – de la 07:30 până la 19:00.
La data 30 aprilie 2026 expiră termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (CET18) de către persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru anul 2025.