Noi legături între Șor și Abramovici: cei doi sunt asociați cu un serviciu de plăți rusesc creat pentru a ocoli sancțiunile

Condamnat în R. Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, oligarhul Ilan Șor, aflat la Moscova, apare într-o nouă investigație realizată de Project Media. Jurnaliștii susțin că miliardarii ruși Roman Abramovici și Viktor Haritonin ar putea avea legături cu compania A7, deținută de Șor și utilizată de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale în tranzacțiile internaționale. Potrivit surselor citate de publicație, A7 este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața plăților transfrontaliere.

Oficial, compania A7 este deținută de Ilan Șor și de banca de stat rusă PSB, prin care erau transferați și banii pentru coruperea alegătorilor din R. Moldova la alegerile prezidențiale și referendumul din 2024.

Potrivit investigației, care citează scurgeri de documente financiare ale A7 și o sursă proprie, după lansarea din 2024, birourile companiei au funcționat în centrele de afaceri „Belîe Sadî” și „Skolkovo Park”, asociate cu Abramovici. Ulterior, entitățile juridice ale companiei au fost înregistrate la o adresă fictivă din Ghelendjik, însă, conform jurnaliștilor, două filiale A7 continuă să activeze în spațiile respective.

Aceeași investigație indică și un sprijin financiar din partea lui Haritonin, un apropiat al lui Abramovici și fost partener de afaceri. Companii dintr-un holding farmaceutic controlat de Haritonin ar fi acordat A7 împrumuturi de ordinul miliardelor de ruble.

O sursă din domeniul plăților transfrontaliere, citată de publicație, îl descrie pe Abramovici drept „protectorul și finanțatorul” A7, afirmând că acesta l-ar fi ales pe Șor la conducerea companiei datorită capacității sale de a „construi scheme”. Reprezentantul lui Abramovici a respins însă aceste afirmații: „Roman Abramovici nu are nicio legătură cu compania A7, nu este beneficiar și nu deține nicio participație. Speculațiile privind implicarea sa în aranjamente cu Promsviazbank (PSB) în legătură cu A7 nu corespund realității”, a declarat acesta.

Printre clienții A7 se numără cel puțin 25 de companii ruse aflate sub sancțiuni ale Uniunii Europene și Statelor Unite. Cinci dintre acestea sunt producători și furnizori de drone militare utilizate de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei. Conform investigației, aceste companii au transferat prin A7 sume de la sute de milioane până la miliarde de ruble.

Platforma este utilizată și de companii ruse din sectoarele de consum, financiar, turistic și petrolier. Printre clienți s-ar număra Wildberries, tur-operatorul „Biblio-Globus” și rețeaua de magazine Sunlight, potrivit aceleiași investigații.

În 2024, într-un raport privind imixtiunea Federației Ruse în procesele electorale din R. Moldova, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) relata despre faptul că rețeaua „Șor” era susținută și prin contribuția oligarhului rus, Roman Abramovici. Omul de afaceri rus era și cel care asigura, totodată, șederea fugarului Ilan Șor în Rusia, oferindu-i casă și mașină.