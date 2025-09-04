Ilan Șor, într-o conferință online cu Vladimir Putin. Ce i-a raportat fugarul penal liderului de la Kremlin

Oligarhul Ilan Șor a participat joi, 4 septembrie, la o conferință online alături de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Imagini de la conferință au fost publicate de Canal 5, afiliat fugarului penal.

Alături de Șor, a fost prezent un reprezentat al băncii comerciale „Promsvyazbank” – Peotr Fratcov.

Ilan Șor, directorul general al companiei „A 7”, care împreună cu reprezentantul băncii au raportat despre deschiderea unor centre financiare internaționale în Africa și la Vladivostok.

„Acesta este răspunsul nostru acelor limitări impuse participanților ruși la activitate economică externă”, a declarat Peotr Fratcov.

Totodată, Șor i-a prezentat lui Putin reușitele companiei sale.

„În zece luni de activitate, platforma a efectuat operațiuni în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble, realizând zilnic între 1500 și 2000 de tranzacții. Planul pentru 2025 este de a plăti impozite în valoare de aproximativ 20 de miliarde de ruble și acestea sunt impozite noi”, a spus Șor.

Totodată, potrivit celor doi, peste 50% din toate plățile sunt efectuate către țările din Asia, „de aceea s-a luat decizia de a deschide un hub financiar care va deservi nu numai Rusia, ci și alte țări în care este prezentă compania A 7”.

Potrivit RISE Moldova, Ilan Șor, împreună cu „Promsvyazbank”, o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum A71 și A7-Agent SRL.

Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.

Holdingul A7 se află sub sancțiuni impuse de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană.

La alegerile prezidențiale din 2024, prin intermediul aplicației „PSB” al băncii comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă (aflată și ea sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina), reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor, li s-a transferat pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care variază de la 10 000 la 55 000 de ruble (echivalentul a 1 975 – 10 870 de lei moldovenești).

llan Șor, liderul fostului partid „Șor”, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat, pe 13 aprilie 2023, de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii.

Pe 8 februarie 2024, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit cu precizări în legătură cu fostul deputat fugar Ilan Șor, care se ascunde în Israel pentru a nu-și ispăși pedeapsa cu închisoarea. Acesta ar fi părăsit de cinci ori teritoriul israelian, unde este cetățean, dar fără să fie reținut în statele în care a ajuns. În prezent, Șor, cetățean al Statului Israel, este căutat la nivel internațional pe canalele INTERPOL, cu scopul arestării și extrădării.

Ultima traversare oficială a frontierei de stat de către Șor a avut loc la data de 17 august 2018, pe sensul de intrare în R. Moldova.

„(…) Potrivit informației oficiale disponibile în ultima perioadă, începând cu luna noiembrie 2023, Șor circulă și are diverse întrevederi cu oficiali din alte state, în special din Federația Rusă, fapt despre care urmăritul comunică personal în postări publicate pe rețelele de socializare”, relatau anterior oamenii legii.

Șor a plecat din R. Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc, iar de atunci se află în Israel. Șor are și cetățenia acestui stat, care, conform Constituției, nu-și extrădează cetățenii. Deși a fost deputat, Șor nu a participat la nicio ședință convocată de Parlament.

În luna august, fiind în Federația Rusă, Șor îndeamna cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promite câte 3000 de dolari, lunar.

„Liderul nostru, Ilan Mironovici Șor, promite să deschidă conturi pentru fiecare persoană, care va fi alături de noi în Piața Marii Adunări Naționale și, pentru a compensa timpul vostru, va plăti un salariu de 3000 de dolari pe lună”, se arată în postarea Marinei Tauber.

Atunci, reprezentanții Poliției califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație