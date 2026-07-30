Moldelectrica dezminte informațiile privind o pană de curent în toată R. Moldova: „Au fost două întreruperi neprogramate ordinare în sectorul Centru și sectorul Buiucani”

Î.S. „Moldelectrica” a anunțat că sistemul electroenergetic național nu a înregistrat pene de curent sau deconectări de energie electrică. Precizarea vine după ce pe un canal de Telegram a apărut informația că în R. Moldova ar fi fost înregistrată o pană de curent care ar fi lăsat o mare parte din țară fără energie electrică pentru o perioadă de câteva secunde, a comunicat Ministerul Energiei.

Conform unui comunicat de presă emis de întreprinderea de stat, sistemul electroenergetic funcționează în regim normal, iar activitatea Rețelei Electrice de Transport se desfășoară „fără incidente care să fi afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”.

„Îndemnăm reprezentanții mass-media, precum și utilizatorii rețelelor de socializare, să verifice informațiile din surse oficiale și să solicite confirmări din partea operatorului sistemului de transport și de sistem al energiei electrice înainte de publicarea sau distribuirea unor informații care pot induce în eroare opinia publică”, menționează Moldelectrica.

Potrivit Ministerului Energiei, operatorul sistemului de distribuție Premier Energy a notificat două întreruperi neprogramate ordinare în sectorul Centru și sectorul Buiucani din municipiul Chișinău. „Echipele deja sunt în teren”, a precizat Ministerul.

Mai devreme, Ministerul Energiei a îndemnat consumatorii să utilizeze responsabil energia electrică în intervalele cu consum maxim, în special între orele 18:00 și 23:00. Recomandarea vine în contextul reducerii semnificative a debitelor Dunării, care afectează funcționarea unor centrale electrice din regiune. Potrivit instituției, utilizarea rațională a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție a acesteia.

Potrivit comunicatului emis de Ministerul Energiei, reducerea semnificativă a debitelor Dunării poate determina diminuarea temporară a capacităților disponibile de producere, creșterea necesarului de import și intensificarea volatilității prețurilor pe piețele regionale de energie electrică.

În acest context, oprirea controlată a unităților 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă presupune retragerea din sistemul electroenergetic românesc a unei capacități totale de aproximativ 1 400 MW. Această capacitate este echivalentă cu aproximativ 19–20% din consumul de putere înregistrat în România în perioadele de vârf.

Indisponibilitatea simultană a celor două unități poate determina creșterea necesarului de energie electrică din alte surse, inclusiv din import, și poate exercita presiuni de creștere asupra prețurilor de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare din România.

„R.Moldova procură, în funcție de necesarul de consum și de condițiile comerciale, aproximativ 10–15% din energia electrică necesară de pe piața administrată de OPCOM. Prin urmare, impactul direct asupra costului mediu de achiziție al energiei electrice pentru R. Moldova este estimat ca fiind limitat, însă acesta va depinde de durata indisponibilității capacităților regionale, de nivelul consumului și de evoluția prețurilor în orele respective”, explică Ministerul Energiei.

În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din R. Moldova se desfășoară în condiții normale, fără restricții sau întreruperi determinate de situația regională. Totuși, în contextul volatilității piețelor regionale și al temperaturilor ridicate, „utilizarea rațională a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic”.

„Creșterea temperaturii aerului până la valori de aproximativ 35–38°C poate conduce la majorarea consumului intern de energie electrică cu circa 15–20%, în principal ca urmare a utilizării intensive a aparatelor și sistemelor de climatizare. Condițiile meteorologice pot influența, de asemenea, producerea energiei electrice din surse regenerabile. Perioadele caracterizate prin circulație redusă a maselor de aer și viteze scăzute ale vântului pot diminua producția centralelor eoliene.

În cazul centralelor fotovoltaice, nivelul producției depinde în primul rând de intensitatea radiației solare și de gradul de nebulozitate. Temperaturile foarte ridicate reduc eficiența de conversie a panourilor fotovoltaice, însă producția totală poate rămâne ridicată în perioadele cu radiație solară intensă. Prin urmare, evoluția efectivă a producției fotovoltaice va depinde de ansamblul condițiilor meteorologice”, a mai menționat Ministerul Energiei.