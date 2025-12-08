Moldelectrica: „Aprovizionarea cu energie electrică se realizează în conformitate cu prognozele furnizorilor și cu planificarea operativă a operatorului de sistem”

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți, menținând stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a consumului de energie electrică din R. Moldova. Precizarea Î.S. Moldelectrica vine luni, 8 decembrie, după ce în weekend, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, operatorul sistemului de transport al energiei electrice a anunțat că a solicitat, preventiv, ajutor de avarie din România.

Conform Moldectrica, fluxurile afișate pe pagina web oficială a întreprinderii reprezintă fluxuri tehnice instantanee, „generate de caracteristicile fizice ale rețelei electrice și ale regimurilor de funcționare”.

„Acestea nu reflectă fluxurile comerciale dintre sistemele electroenergetice ale României, R. Moldova și Ucrainei”, notează întreprinderea de stat.

„Aprovizionarea R. Moldova cu energie electrică se realizează în conformitate cu prognozele furnizorilor și cu planificarea operativă a operatorului de sistem, volumul necesar pentru acoperirea consumului intern fiind asigurat integral. Dispecerii Î.S. „Moldelectrica” monitorizează în permanență parametrii SEN și aplică măsuri operative de ajustare pentru menținerea stabilității frecvenței și tensiunii în rețeaua de transport. În vederea susținerii funcționării stabile a sistemului electroenergetic îndemnăm consumatorii finali să mențină un comportament responsabil față de consumul de energie electrică. Optimizarea consumului, în special în intervalele orare cu sarcină maximă (orele de vârf), contribuie semnificativ la reducerea presiunii asupra rețelei și la funcționarea eficientă a infrastructurii electroenergetice naționale”, a mai transmis Moldectrica.

În urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona adiacentă R. Moldova a fost deconectat un grup energetic important, a anunțat sâmbătă, 6 decembrie, operatorul sistemului de transport al energiei electrice. Astfel, cetățenii au fost îndemnați să utilizeze energia electrică „în mod rațional”, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări.

Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul a solicitat, preventiv, ajutor de avarie din România pentru următoarele ore. Această măsură are scopul de a menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și de a preveni apariția unor suprasarcini.