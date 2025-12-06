R. Moldova solicită ajutor energetic din România, după ce atacurile asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic. Cetățenii sunt îndemnați la consum rațional

În urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, în zona adiacentă R. Moldova a fost deconectat un grup energetic important, anunță operatorul sistemului de transport al energiei electrice, „Moldelectrica”. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări.

Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul a solicitat, preventiv, ajutor de avarie din România pentru următoarele ore. Această măsură are scopul de a menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și de a preveni apariția unor suprasarcini.

Moldelectrica precizează că monitorizează permanent situația și va reveni cu informații suplimentare, pe măsura evoluției evenimentelor.